Para Monzó, "la jefa de Estado es Karina Milei"

Emilio Monzó, diputado nacional de Encuentro Federal y ex presidente de la Cámara baja, realizó un crudo diagnóstico del Gobierno de Javier Milei. Para el legislador, el Presidente está más enfocado en su imagen que en la gestión: "Milei preside la Nación, pero la jefa de Estado es su hermana, Karina".

Monzó explicó, en una entrevista con Ámbito, que la sociedad está empezando a percibir esta dinámica: "A todos nos cuesta. Nosotros votamos a una persona para que conduzca y lidere, no para ser conducida".

El diputado calificó como un fracaso el modelo económico del Gobierno: "Fracasó financieramente porque lo vemos al ministro Luis Caputo pidiendo dinero en Estados Unidos; y también fracasó con los argentinos, desde la mejora de ingresos y la inversión de los empresarios".

Sobre el gabinete, Monzó señaló: "Comenzó a la inversa de lo que se dice siempre. No eligió a los más competentes, sino a quienes más confianza le inspiran. Así se rodeó de su hermana, de su ex jefe y de personas marginales de la casta".

El recital en el Movistar Arena y la desconexión

Monzó comparó el show que encabezó Milei con la polémica fiesta de Olivos en pandemia durante la gestión de Alberto Fernández: "Fue una clara muestra de disociación del Presidente con la realidad. Milei fue presidente para hacer un recital, su felicidad más grande era poder tocar con un público aplaudiendo".

Para el legislador, la sociedad está pidiendo otra cosa: "Más genuino que competente. La sociedad hoy le está pidiendo más competencia que autenticidad, y eso no lo vamos a encontrar".

De cara a las elecciones del 26 de octubre, Monzó consideró que La Libertad Avanza trabaja para mantener la brecha de 14 puntos frente a Fuerza Patria, pero destacó que el principal rival del Gobierno es el propio Ejecutivo: "La mala praxis del Gobierno se evidencia en un año electoral. Sus candidatos no mejoran la calidad de los representantes en el Congreso".

Sobre la estrategia, recomendó que Milei modere su estilo y convoque a la oposición constructiva: "Si todos los días trabajaran con más calma, la elección de esos de 14 puntos sería de 7 en la provincia de Buenos Aires".

Por último, el diputado confió en que su espacio, Provincias Unidas, puede ser la alternativa de centro que Argentina necesita: "Si gobernamos con personas con sentido común, respeto y diálogo, seguramente la Argentina tiene todo para salir adelante. Es un espacio de centro, no de polarización, y ya lo armamos en 2015".