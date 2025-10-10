“Este swap no resuelve la crisis de fondo”, alertó Lousteau
El senador y candidato por Ciudadanos Unidos criticó el acuerdo entre Estados Unidos y el Banco Central, advirtiendo que solo apunta a financiar el presente y no soluciona la economía real, golpeada por la caída de ventas, cierres de comercios y aumento de la pobreza.Legislativas10 de octubre de 2025Mariana Portilla
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció un swap de USD 20.000 millones con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el objetivo de apuntalar la economía antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Sin embargo, para Martín Lousteau, senador nacional y candidato por Ciudadanos Unidos por la Ciudad de Buenos Aires, el acuerdo “no resuelve la crisis de fondo”.
En diálogo con Infobae, sostuvo que “este tipo de respaldo sirve para financiar el presente, pero repite viejos patrones: ajustar cuentas y postergar los problemas de fondo. Si la economía no crece, no hay dólares que alcancen y no hay alivios en la sociedad”.
El legislador cuestionó la histórica dependencia de Argentina de auxilios externos: “Primero fue el FMI, después Bessent con los tweets y ahora, efectivo en mano. Siempre apuntalamos la economía financiera, mientras la economía real se deteriora: baja la actividad, cierran comercios, aumentan la pobreza”.
Lousteau remarcó que sostenerse sobre swaps o dólares prestados es solo una “anestesia” y que lo urgente es cambiar la lógica del Estado: “Debe dejar de ser un obstáculo, pero no puede ser un enemigo. Cuando la mitad de la economía depende de una administración inepta, la economía en su conjunto se colapsa”.
Scott Bessent y Luis Caputo.
Los límites de la asistencia internacional
Respecto del impacto del swap en la sociedad, Lousteau advirtió: “Mientras se celebra en los mercados, la Argentina de la calle vive otra historia. Comercios vacíos, caída de ventas del 20 o 30 %, dificultades sin precedentes para la clase media y los pequeños empresarios. Sin un Estado activo y políticas públicas estables, la asistencia será insuficiente”.
El senador subrayó que “el swap no es un ítem mágico. Es deuda, son compromisos a devolver. Lo único sostenible es una economía que genera dólares por producir, exportar e innovar”.
A pocos días de los comicios, Lousteau advirtió que la inestabilidad financiera y la dependencia externa afectan la política: “Otra vez llegamos a una cita electoral con los mercados mirando a Washington y la política local corriendo detrás de la coyuntura. El gran drama argentino es político y requiere acuerdos de fondo, no paliativos”.
Sobre las decisiones de Javier Milei luego del swap, el dirigente afirmó: “Cree en una regla divina de la economía, como si con baja de gasto y tipo de cambio atrasado el país automáticamente despega. Pero la realidad desfila en sentido contrario: la economía real sigue golpeada y los parches financieros solo postergan el ajuste”.
La urgencia de un Estado eficiente
Lousteau destacó la necesidad de recuperar el crecimiento genuino y el rol del Congreso: “Esta elección legislativa debe servir para que el Congreso recupere su rol de control y motor de consensos estructurales. Un swap jamás reemplaza reformas bien debatidas y políticas públicas estables”.
El dirigente concluyó: “Se festejan swaps y préstamos, pero no se habla de la gente que pierde poder adquisitivo, de los jubilados o los jóvenes sin empleo. Si no cambiamos el enfoque, dentro de seis meses haremos otro anuncio de rescate y todo seguirá igual”.
