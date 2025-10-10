Un informe de The New York Times encendió las alarmas sobre el paquete de ayuda que el Tesoro de Estados Unidos prepara para apuntalar la economía argentina. Según el diario, el programa impulsado por el secretario Scott Bessent podría beneficiar de manera indirecta a grandes fondos de inversión con los que el funcionario mantiene vínculos personales y profesionales.

La operación, que incluye una compra directa de pesos y un swap de divisas por US$20.000 millones, fue presentada oficialmente como una medida para estabilizar la economía argentina. Sin embargo, el medio sostiene que el paquete financiero podría favorecer a “inversores ricos cuyas apuestas en Argentina podrían tambalearse si la economía del país se hunde”. Entre los mencionados figuran fondos de cobertura como BlackRock, Fidelity y Pimco, que poseen fuertes posiciones en títulos argentinos.

Bessent, quien asumió el cargo de secretario del Tesoro tras su paso por el fondo Key Square Group, es señalado por algunos analistas por su proximidad con inversores internacionales de peso. Antes de ingresar al gobierno, el funcionario administró miles de millones de dólares en activos y tuvo participación en negocios que involucraban deuda soberana de economías emergentes, entre ellas la argentina.

Desde Washington, voceros del Tesoro defendieron la iniciativa y negaron cualquier tipo de favoritismo. “El objetivo del programa es fortalecer la estabilidad financiera regional y ofrecer respaldo técnico y crediticio a países aliados. No existen conflictos de interés”, afirmó una fuente consultada por el Times.

Javier Milei junto a Donald Trump.

El paquete de ayuda, aún en evaluación, incluiría préstamos blandos y garantías financieras para sostener reservas y cubrir vencimientos de deuda. De acuerdo con el informe, parte de esos recursos podrían canalizarse a través de mecanismos que favorecerían a fondos que poseen títulos argentinos depreciados, mejorando su cotización de manera inmediata.

Críticas desde el Congreso y cuestionamientos políticos



La polémica escaló rápidamente en el plano político. La senadora demócrata Elizabeth Warren encabezó las críticas y calificó la decisión de “inexplicable”, recordando que el anuncio se dio mientras el gobierno estadounidense atraviesa un cierre parcial (shutdown) y los agricultores locales esperan su propio paquete de ayuda.

“Trump prometió ‘Estados Unidos primero’, pero se está poniendo a sí mismo y a sus amigos multimillonarios en primer lugar”, lanzó Warren, quien presentó un proyecto para impedir el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria en operaciones como la destinada a la Argentina.

Aunque la iniciativa difícilmente prospere, el caso revela el costo político que podría pagar la administración republicana. En un contexto de tensiones internas y elecciones próximas, la sospecha de que el rescate fue diseñado para beneficiar a fondos cercanos a Bessent agrega presión al Tesoro y alimenta las críticas contra la Casa Blanca.

Mientras en Buenos Aires el gobierno celebra la ayuda estadounidense como un “gesto de confianza”, en Washington crece la percepción de que la operación no fue un simple movimiento técnico, sino una jugada con fuertes implicancias políticas y personales.