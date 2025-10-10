Mauricio Macri se metió de lleno en la campaña electoral y esta vez lo hizo con un mensaje directo: pidió votar a La Libertad Avanza y advirtió que la elección del próximo 26 de octubre será “totalmente binaria”, entre el oficialismo libertario y el kirchnerismo.

El líder del PRO compartió un mensaje en su cuenta de X en el que citó una publicación de su ex secretario general, Fernando de Andreis, quien había trazado un paralelismo entre los comicios legislativos de este año y las PASO de 2019, cuando Macri perdió la reelección frente a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández.

“La mayoría de los que votaron así todavía se arrepiente”, escribió Macri, en referencia a quienes en aquel entonces optaron por "castigar" a su gobierno y terminaron impulsando el regreso del kirchnerismo al poder.

De Andreis, actual candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en CABA, sostuvo que la coalición entre el PRO y el espacio libertario configurará una “elección binaria” en la que “la alianza violeta y amarilla” —como la definió— se enfrentará a “un virtual balotaje contra el kirchnerismo”.

“El 26 de octubre tendremos un virtual balotaje contra el kirchnerismo, pero también contra otras listas que convergen incidentalmente en su ayuda: Lousteau, Manes, Ocaña, los candidatos de la Coalición, y otros rostros electorales que dividirán el voto y favorecerán la hegemonía tóxica del peronismo”, escribió De Andreis.

Macri respaldó el diagnóstico y reforzó la idea de que cada voto que no vaya a la alianza LLA-PRO termina beneficiando al peronismo. “Ya sabemos qué pasa después”, alertó el exmandatario, aludiendo a la derrota de 2019.



Una relación política que se afianza

Aunque el vínculo entre el expresidente y Javier Milei tuvo momentos de tensión, en las últimas semanas ambos comenzaron a mostrar señales de mayor sintonía política.

A fines de septiembre, Macri se reunió con el jefe de Estado y el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la Quinta de Olivos, y calificó el encuentro como “muy bueno”. En esa oportunidad, sostuvo que después de las elecciones espera “una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes”.

“Yo espero que los que queremos un cambio nos podamos unir para llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesita”, expresó.







Por su parte, Javier Milei destacó las intervenciones públicas de Macri y aseguró que sus aportes “siempre son valiosos”. “Voy a tomar de la mejor manera las sugerencias que haga el presidente Macri para que las áreas que no están funcionando empiecen a hacerlo como corresponde”, señaló el mandatario en declaraciones televisivas.

La coincidencia entre ambos líderes marca un giro dentro del escenario político argentino, que se encamina hacia una campaña polarizada entre el oficialismo y el peronismo, con el PRO ocupando un rol de aliado estratégico.