Kicillof acusó a Milei de provocar una "calamidad laboral, social y productiva"
Durante un plenario en La Matanza, el gobernador bonaerense sostuvo que las elecciones del 26 de octubre serán clave para "frenar la entrega" de la salud, la educación y el trabajo a intereses extranjeros.Política10 de octubre de 2025Mariana Portilla
En un plenario con militantes en La Matanza, Axel Kicillof advirtió que la sociedad argentina atraviesa una “calamidad laboral, social y productiva” provocada por las políticas de Javier Milei.
“Con mucha crueldad, apunta a continuar destruyendo los salarios y las jubilaciones, y terminar de romper el tejido productivo e industrial de nuestro país”, aseguró el gobernador bonaerense.
Kicillof agregó que “hace falta recorrer la provincia para comprender que, mientras se promueve la timba financiera, en los barrios solo hay miseria. No hay un solo lugar ni un solo sector de la economía que la está pasando bien. Tenemos una inmensa oportunidad para ponerle un freno a estas políticas pensadas para intereses extranjeros”.
El gobernador aseguró que las próximas elecciones serán una oportunidad para frenar el avance de La Libertad Avanza: “El 26 de octubre, la provincia repetirá que hasta acá llegó la entrega de la salud, de la educación, de la producción y del trabajo”.
El plenario contó con la presencia de dirigentes de Fuerza Patria, entre ellos, Jorge Taiana, Verónica Magario, Fernando Espinoza, Sergio Palazzo, Teresa García, Fernanda Miño, Hugo Yasky, María Velázquez y Alejandro “Topo” Rodríguez. También asistieron la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y la diputada nacional Victoria Tolosa Paz.
Voces del peronismo contra el ajuste
Jorge Taiana, cabeza de la lista de Fuerza Patria, sostuvo: “Los poderosos creen que nos pueden quitar derechos sin que nadie proteste, pero nuestro pueblo luchará por sus conquistas sociales y se expresará en las urnas”.
Por su parte, Magario señaló: “Frente al ajuste del Gobierno nacional ponemos inversión y, frente a la insensibilidad, todo nuestro compromiso y responsabilidad: somos la contracara de Javier Milei y trabajamos para que esta historia trágica de políticas neoliberales no siga dañando al país”.
Espinoza, en tanto, agregó: “Este Gobierno nos miente todos los días y genera cada vez más recesión y desocupación. Tenemos que volver a construir un país donde los jubilados tengan ingresos dignos y los trabajadores puedan llegar a fin de mes”.
Kicillof también participó de la 6° Jornada Provincial de Salud Mental en el Hospital Zonal Especializado en Rehabilitación “El Dique” de Ensenada, donde criticó el modelo político de Milei: “Es un ataque contra médicos, enfermeros y todo el personal que atiende a los bonaerenses. Destruir el Estado es destruir el futuro y la perspectiva de una vida mejor”.
Estuvo acompañado por el intendente Mario Secco, el ministro de Salud Nicolás Kreplak y la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels.
