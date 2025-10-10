Un día después de que el Tesoro de Estados Unidos concretara un rescate financiero sin precedentes, el presidente Javier Milei anunció junto a la firma OpenAI el lanzamiento de Stargate Argentina, un megaproyecto tecnológico que implicará una inversión de 25.000 millones de dólares.

Según la Casa Rosada, el acuerdo representa “un hito en la cooperación bilateral” y tiene como objetivo instalar a la Argentina a la vanguardia del desarrollo en inteligencia artificial, en lo que el Gobierno considera “el inicio de una nueva era tecnológica y económica”.

El plan fue presentado como una alianza estratégica entre OpenAI y la empresa Sur Energy, orientada a construir un centro de datos de gran escala con capacidad de hasta 500 megavatios, preparado para alojar la próxima generación de sistemas de computación de IA.

Desde la administración nacional lo calificaron como “una de las mayores iniciativas de tecnología e infraestructura energética en la historia argentina”. Además, anticiparon que generará miles de puestos de trabajo directos e indirectos en sectores vinculados a la energía, la ingeniería y el software.

Quiénes participaron del anuncio

En la audiencia con Milei estuvieron Christopher Lehane, Chief Global Affairs Officer de OpenAI; Benjamin Schwartz, Managing Head of Infrastructure Policy and Partnerships; Nicolas Andrade, Head of Latin America Policy and Partnerships; Ivy Lau-Schindewolf, International Policy Lead; y Mohammed Husain, Solutions Engineer.

Durante la presentación, el mandatario destacó que la iniciativa “es el puente hacia una nueva Argentina productiva basada en el conocimiento y la libertad económica”.



La nueva alianza con Washington

El anuncio de Stargate Argentina se conoció apenas horas después de que el Tesoro estadounidense confirmara su intervención en el mercado cambiario argentino, mediante la compra de pesos y un swap de 20.000 millones de dólares.

El propio Scott Bessent, secretario del Tesoro, había revelado que el respaldo financiero formaba parte de un nuevo marco de cooperación económica destinado a atraer inversiones de compañías estadounidenses en sectores estratégicos, como energía, minería e inteligencia artificial.

De acuerdo a información oficial, el proyecto comenzará su primera etapa en 2026 y contará con financiamiento conjunto de OpenAI y fondos estadounidenses vinculados al Tesoro norteamericano.