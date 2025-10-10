El próximo viernes 17 de octubre, el kirchnerismo conmemorará el Día de la Lealtad peronista con una caravana nacional que llevará el nombre “Leales de Corazón”. La convocatoria, organizada por distintos sectores del peronismo, culminará frente al departamento de Cristina Fernández de Kirchner, ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

La fecha coincide con el 80° aniversario de la jornada que marcó el nacimiento del justicialismo, cuando miles de trabajadores y trabajadoras se movilizaron a Plaza de Mayo para exigir la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, detenido por el gobierno militar de 1945.



En un comunicado difundido por la cuenta “Argentina con Cristina”, los organizadores señalaron que “ochenta años después, el peronismo vuelve a convocar al conjunto del pueblo argentino frente a una realidad que repite viejos ataques a los derechos conquistados: recortes laborales y jubilatorios, precarización del trabajo, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la salud y la educación públicas”.

La multisectorial, que impulsa la campaña “Cristina Libre”, sostiene que la condena judicial contra la expresidenta fue producto de un proceso de lawfare, similar al que atravesó el actual mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.



Cristina Kirchner, eje simbólico de la convocatoria

Según el texto difundido, la “detención ilegal de la presidenta del Partido Justicialista” representa “la continuidad de esas políticas de exclusión y persecución”. Por ello, el llamado a la movilización busca expresar respaldo a la exmandataria y reivindicar la figura de Cristina Kirchner como líder del movimiento peronista contemporáneo.

El comunicado concluye con una consigna que unifica el espíritu del acto: “Lealtad a Perón. Leales a la Patria. Leales al Pueblo argentino. Leales a Cristina. Leales de Corazón.”

Desde las distintas agrupaciones que integran el espacio se adelantó que habrá movilizaciones simultáneas en todo el país, con columnas provenientes de diversas provincias que confluirán en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo, remarcaron, es “recuperar la mística popular” que históricamente caracterizó al peronismo.