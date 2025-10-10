"No hay motivos para cortar el swap con China", asegura Francos
El jefe de Gabinete salió a bajar la tensión tras las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Aclaró que el acuerdo financiero entre Argentina y EE.UU. no implica excluir a China y que el swap por USD 18.000 millones sigue vigente.Política10 de octubre de 2025Mariana Portilla
El debate sobre la relación financiera de Argentina con Estados Unidos y China tomó fuerza esta semana luego de las declaraciones del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. En una entrevista en Fox News, sostuvo que el rescate financiero al gobierno de Javier Milei, que incluye un swap por USD 20.000 millones y la intervención del Fondo de Estabilización de Cambios (FSE), tiene motivos estratégicos y geopolíticos para su país.
El funcionario llegó a afirmar que Milei estaría “comprometido con sacar a China de su país”, generando preocupación tanto en medios locales como en el ámbito político argentino. Además, Bessent aseguró que Estados Unidos no perderá dinero con estas operaciones y destacó que la intervención en el mercado de cambios se realizó bajo criterios de rentabilidad.
En respuesta a estas declaraciones, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó en Radio Rivadavia que no hay motivos para interrumpir el swap con China y que aún no se firmó ningún acuerdo que limite la relación con el gigante asiático.
“No creo que una parte del acuerdo con Estados Unidos sea excluir a China de los acuerdos comerciales con Argentina”, sostuvo Francos, agregando que los comentarios que circulan son solo preliminares.
El funcionario destacó que, si bien algunos temas estratégicos pueden acercar la relación con Estados Unidos, los asuntos comerciales con China permanecen intactos y son fundamentales para la economía argentina.
El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.
Próximos pasos y reuniones clave
Francos indicó que el ministro de Economía, Luis Caputo, se reuniría con el Presidente para analizar los acuerdos con Estados Unidos, pero reiteró que no existe ninguna cláusula que excluya a China de los negocios comerciales con Argentina.
En paralelo, dijo que el Gobierno avanza con la firma de un acuerdo entre YPF y el Ente Nacional de Hidrocarburos de Italia para desarrollar un programa conjunto de explotación de gas licuado, consolidando la estrategia energética y comercial del país.
Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva.
Por otro lado, el funcionario se refirió a la polémica por el pedido de reimpresión de boletas de La Libertad Avanza, luego de la renuncia a la candidatura de José Luis Espert. Francos avaló la decisión de la Justicia de no hacer lugar a la solicitud “por los tiempos ajustados”.
"Espert renunció a su candidatura, pero según el juez federal de La Plata no hay tiempo para hacer una boleta nueva, y el ministro del Interior planteó que los tiempos estaban, pero es una decisión del juzgado que no deja de tener un sentido lógico por los tiempos ajustados. La decisión del juez tiene su justificación", admitió.
