El Gobierno nacional apeló la decisión de la Junta Electoral bonaerense que rechazó el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir la Boleta Única de Papel (BUP) de cara a las elecciones del 26 de octubre.

La definición ahora quedará en manos de la Cámara Nacional Electoral (CNE), mientras crece la tensión política por la figura del excandidato José Luis Espert, cuya imagen todavía encabeza la papeleta.

Desde el oficialismo argumentaron que “lo que está en juego no es una conveniencia política, sino el derecho del elector a votar informado con un instrumento que refleje su decisión de la forma más pura y real”.

El planteo busca evitar que los bonaerenses encuentren en el cuarto oscuro la foto de Espert junto a Karen Reichardt, número dos de la nómina, pese a la renuncia del diputado libertario tras el escándalo por su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido por narcotráfico y con pedido de extradición de Estados Unidos.

La apelación y los argumentos del Gobierno

La presentación fue firmada por los apoderados de LLA, Juan Osaba, Alejandro Carrancio y Luciano Gómez Alvariño, y se realizó este viernes ante la CNE.

Los libertarios sostienen que aún están a tiempo de avanzar con la reimpresión y que el Ministerio del Interior, a cargo de Lisandro Catalán, cuenta con el presupuesto necesario para afrontar el gasto estimado de $12.169 millones.

Durante la audiencia del jueves, Catalán detalló que no sería necesario un nuevo proceso licitatorio, ya que el procedimiento podría realizarse mediante una adenda al convenio vigente con el Correo Argentino.

Además, aseguró que existen cuatro imprentas listas para iniciar de inmediato la producción, con seis plantas disponibles y capacidad para cumplir con los plazos.

Según lo expuesto, el proceso de reimpresión demoraría cinco días por cada lote de 3,3 millones de boletas, lo que, según el Gobierno, permitiría cumplir con los tiempos electorales.

El rechazo judicial y la advertencia sobre los plazos

Sin embargo, la Junta Electoral bonaerense, integrada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, la presidenta de la Corte provincial Hilda Kogan y el titular de la Cámara Federal de La Plata Jorge Di Lorenzo, desestimó el jueves el pedido de reimpresión por considerarlo “material, temporal y jurídicamente inviable”.

En su resolución, los magistrados subrayaron que “las 14.432.516 boletas únicas del distrito se encuentran en preparación para su entrega al Correo”, y que modificar el modelo a esta altura interrumpiría las tareas de control y empaquetado, comprometiendo el cumplimiento del cronograma electoral.

El fallo de 26 páginas remarcó que, incluso si se aprobara un nuevo diseño de boleta en el mismo día, “las imprentas no dispondrían del tiempo material suficiente para completar la primera tanda antes del 15 de octubre”.

Además, la Junta advirtió que aceptar la demanda libertaria sentaría un “precedente de enorme gravedad institucional”, y recordó que todas las demás fuerzas políticas que competirán en Buenos Aires rechazaron la reimpresión por motivos “jurídicos, presupuestarios, técnicos y de igualdad electoral”.

La disputa por la lista y el revés de la fiscalía

Mientras tanto, la CNE deberá resolver también la impugnación presentada por LLA para reemplazar a Karen Reichardt por Diego Santilli como primer candidato a diputado. El fiscal ante el cuerpo, Ramiro González, rechazó ese planteo por considerar que la maniobra viola la ley de paridad de género.

Según González, el cambio “conspira contra la finalidad misma de la ley de paridad como medida de acción positiva” y “atenta contra el carácter progresivo de los derechos de las mujeres”.

Si el juez se expide en línea con el dictamen del fiscal, la lista se mantendrá encabezada por Reichardt, lo que representaría un nuevo revés para los libertarios, que atraviesan una interna cada vez más expuesta en Buenos Aires.