El Gobierno nacional presentó ante la Cámara Nacional Electoral un recurso para que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, en reemplazo de José Luis Espert.

El diputado renunció tras el escándalo por sus vínculos con el narcotráfico, pero la resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla había impedido que Santilli ocupara el primer puesto.

La apelación considera “arbitraria” la interpretación de Ramos Padilla, quien sostuvo que “es inadmisible que renuncias producidas en los últimos puestos de la lista de candidatos/as modifiquen la posición de los primeros puestos de la lista”.

Su resolución se alinea con el pronunciamiento de la fiscal María Laura Roteta, quien también se manifestó en contra del pase de Santilli al primer lugar, postergando a Karen Reichardt.

La estrategia de La Libertad Avanza

Los apoderados de LLA, Alejandro Carrancio y Juan Osaba, solicitaron a la Cámara Nacional Electoral que “reconozca y oficialice la lista” encabezada por Santilli, “conforme al correspondiente reordenamiento” tras la salida de Espert.

Basan su pedido en el decreto que regula las vacancias por muerte o renuncia de un candidato, respetando la igualdad de género, que establece que quien sigue en la lista del mismo género debe ocupar el lugar vacante.

Sin embargo, Ramos Padilla explicó que esa normativa se aplica a vacancias de cualquier orden, pero no al primer puesto de la lista. Los apoderados advierten que el juez incurrió “en una serie de análisis sin fundamentación que consisten en meras especulaciones, algunas de ellas de tinte político y no jurídico”.

En paralelo, desde el oficialismo nacional difundieron publicidad con la imagen de Santilli al frente de la boleta y sostienen que los casi 16 mil millones de pesos sobrantes de la partida presupuestaria electoral podrían financiar la reimpresión de todas las Boletas Únicas de Papel.

Opinión de otros actores y próximas resoluciones

El pedido del Gobierno va en contra de la decisión del juez y también de la mayoría de los partidos políticos, que rechazaron cambios en las boletas. Tras recibir la apelación, Ramos Padilla corrió traslado a las partes interesadas, incluyendo a Malena Galmarini y la alianza “Unión Federal”. El plazo para que den su opinión vence este jueves a las 20.

La Cámara Nacional Electoral, compuesta por los jueces Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Via, evaluará el recurso. Antes de pronunciarse, consultará al fiscal federal Ramiro González. La cercanía de los comicios y la necesidad de resolver el caso con premura podrían llevar al tribunal a habilitar días y horarios especiales para emitir la resolución.

En su escrito, los apoderados de LLA calificaron como “extremadamente arbitrario” lo resuelto por Ramos Padilla y advirtieron que la sentencia “genera un profundo daño al sistema electoral”.

También denunciaron una “flagrante violación a los derechos políticos y electorales de los ciudadanos”, al impedir que Santilli ocupe el primer lugar de la boleta para los comicios del 26 de octubre.

Además, remarcaron que el juez “abandona el texto de la norma, que establece un mecanismo constitucional, claro y coherente para determinar los reemplazos de los candidatos a diputados, para fijar como regla una interpretación forzada y arbitraria”.