Entrevista GLP. “Parece que Milei viviera en un termo”: Cantero cuestionó el rumbo del gobierno nacional
La intendenta de Presidente Perón apuntó contra el jefe de Estado por “no escuchar el mensaje de las urnas” y advirtió sobre el impacto de la crisis económica en los municipios. “Hacemos malabares para llegar a la gente”, afirmó.Videos - Entrevistas08 de octubre de 2025Mariana Portilla
—En primer lugar, intendenta, ¿cómo avanza la gestión teniendo en cuenta el contexto económico nacional?
Con apoyo de la Provincia estamos construyendo 900 viviendas que están divididas en cuatro licitaciones. Algunas ya tienen el techo colocado, otras están en la etapa de los cimientos y otras van por la mitad. En general, el avance es muy bueno.
—En medio de esta crisis económica, ¿cómo hace el municipio para sostener la asistencia social y el empleo local?
El empleo es una de las mayores preocupaciones. Nosotros tenemos un parque logístico industrial y trabajamos durante dos años para poner en marcha otro parque, que ya está aprobado y con sus propietarios listos para invertir. Pero lamentablemente, hoy el empresariado no invierte porque está esperando a ver qué pasa. Ese parque, que ya debería tener galpones y producción, todavía no se ve en marcha.
El problema es la falta de inversión. Hay muy poco trabajo ligado a la exportación, muchas pymes cerraron por falta de ventas, y lo mismo ocurrió con muchos comerciantes. Todo eso afecta directamente a la población. Le puedo asegurar que todos los días mi escritorio está lleno de currículums; eso antes no pasaba. La gente está perdiendo su empleo, y la demanda laboral es enorme.
—El 26 de octubre hay elecciones. ¿Cómo ve al peronismo en esta etapa de la campaña?
Lo veo con la misma fuerza de siempre, con la intención de explicarle al vecino lo que está pasando. Todos conocemos las dificultades del momento. No es fácil para nadie: ni para los municipios ni para la provincia. Sabemos cuál es la política económica del actual presidente, y está claro que no nos favorece en nada.
Hasta ahora, los únicos beneficiados fueron los grandes empresarios o quienes tienen un muy buen pasar, ya sea porque pagan menos impuestos o porque recibieron beneficios fiscales. Y esos impuestos que se eliminan son coparticipables, lo que significa que la provincia recibe menos recursos. Además, el presidente envía menos fondos a propósito, y eso agrava la situación.
Pero como buenos peronistas sabemos de qué se trata. Estamos todos los días al lado de la gente, buscando la forma de llegar como sea, pese a las limitaciones. La provincia está haciendo un gran esfuerzo y los intendentes también para mantener la obra pública y sostener la cercanía con las necesidades y el dolor de los vecinos.
Blanca Cantero junto al gobernador Axel Kicillof.
—Usted menciona que no es un gobierno que facilite las cosas. ¿Cómo se traduce eso en la gestión diaria?
Es que realmente te enloquece. Hay que trabajar, trabajar y trabajar, buscarle la vuelta a todo, estirar los recursos como chicle para intentar llegar, aunque sea de otra manera. Los intendentes tenemos que ocuparnos de salud, obra pública, medio ambiente y todo aumenta. Si sube la luz para los vecinos, también sube para el municipio. Tenemos que pagar la iluminación, el gas, mantener las secretarías, y todo eso también se encarece. No es fácil, pero seguimos luchando y trabajando. Hicimos una excelente elección, así que no me puedo quejar. Creo que la gente reconoce el esfuerzo del gobernador y de los intendentes del PJ.
—¿Cree que el Gobierno Nacional tomó nota del mensaje que dejaron las urnas?
No, en absoluto. Siguen pasando cosas todo el tiempo: devaluaciones, endeudamiento, escándalos de corrupción. Uno mira la realidad y se pregunta dónde está viviendo. El otro dia veía al presidente cantando, contento, y pensaba que lo que necesitamos es que haga feliz al país que está sufriendo tanto. A veces no se entiende: parece que viviera en un termo.
Yo, como intendenta, estoy preocupada las 24 horas del día, buscando cómo llegar mejor a mis vecinos. Y mientras tanto, parece que él estuviera de fiesta. Pero la verdad es que no está todo bien. Estamos muy mal económicamente y eso nos afecta a todos los que tenemos la responsabilidad de gobernar. Es un momento muy delicado.
