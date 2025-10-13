Elecciones 2025: qué pasará con las boletas en la provincia de Buenos Aires

A dos semanas de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, la Cámara Nacional Electoral deberá definir si ratifica lo que ya adelantaron dos instancias judiciales: que no habrá reimpresión de boletas únicas de papel en la provincia de Buenos Aires.

La decisión mantiene a La Libertad Avanza (LLA) en una posición incómoda, ya que, de no haber cambios, José Luis Espert —acusado de vínculos con el narcotráfico— seguirá apareciendo en las boletas del oficialismo.

Un revés judicial que golpea al oficialismo

El fiscal federal Ramiro González sostuvo que “es fácticamente imposible” concretar una nueva tirada antes de los comicios. En su dictamen, rechazó el pedido del Ministerio del Interior, a cargo de Lisandro Catalán, que pretendía imprimir nuevamente las papeletas tras la renuncia de Espert a integrar la lista bonaerense.

El fiscal argumentó que el proceso implicaría reimprimir 15 millones de boletas únicas, una tarea que no solo afectaría a La Libertad Avanza, sino también a todas las fuerzas políticas que comparten la misma boleta.

“No se cuenta con el tiempo necesario como para imprimir y distribuir lo que sería el nuevo instrumento de votación”, subrayó González, quien advirtió además que hacerlo “pondría en riesgo la elección en sí misma”.

El planteo judicial va en línea con lo resuelto días atrás por el juez Alejo Ramos Padilla, quien había afirmado que la solicitud “resulta material, temporal y jurídicamente inviable”.

Según el magistrado, aceptar el pedido oficialista implicaría un “precedente de enorme gravedad institucional”, ya que reabriría etapas del proceso electoral ya clausuradas y pondría en duda la estabilidad de la oferta electoral.

El costo y los plazos en disputa

Pese a los argumentos judiciales, el Gobierno de Javier Milei insistió en que contaba con los fondos para afrontar una nueva impresión. El ministro Catalán aseguró que el costo de volver a confeccionar las Boletas Únicas de Papel rondaría los $12.169 millones, y que “no sería necesario pedir fondos adicionales” porque el Ministerio habría gastado menos del presupuesto asignado.

Sin embargo, tanto Ramos Padilla como González coincidieron en que el obstáculo no es económico, sino de tiempo y legalidad. El fiscal precisó que el 11 de octubre era la fecha límite para enviar los archivos a imprenta y que, aun si se contara con los recursos, el cronograma de control, empaquetado y distribución “ya se encuentra en una etapa avanzada”.

Además, recordaron que el 26 de octubre será la primera elección nacional con Boleta Única de Papel, lo que vuelve aún más compleja cualquier modificación. “La reimpresión trasladaría el conflicto propio de una agrupación al riesgo de la realización conforme a la ley del acto electoral mismo”, señaló González.

El dilema interno en La Libertad Avanza

Mientras la Justicia define los últimos detalles, La Libertad Avanza enfrenta su propia interna: quién encabezará la lista bonaerense tras la salida de Espert. Si bien Ramos Padilla había dispuesto que Karen Reichardt debía ocupar el primer lugar, la Cámara Nacional Electoral indicó luego que debía hacerlo Diego Santilli.

Este domingo, el fiscal González pidió que se confirme la decisión original y que Reichardt encabece la nómina, argumentando que el corrimiento previsto por la ley electoral respeta la paridad de género sin necesidad de reemplazar a un varón por otro varón.

Más allá del desenlace judicial, el escenario electoral ya está marcado: si nada cambia, José Luis Espert seguirá figurando en la boleta de Milei el 26 de octubre, en medio del escándalo por sus supuestos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico.