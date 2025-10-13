El presidente Javier Milei se mostró confiado y con tono triunfalista al proyectar el futuro económico de Argentina. A días de las elecciones presidenciales y en la antesala de un nuevo encuentro con Donald Trump, aseguró que el país está cerca de experimentar una verdadera explosión de ingresos en divisas.

“Nos van a salir dólares por las orejas”, dijo sin rodeos, y explicó que esa “avalancha” se producirá por el potencial de sectores como la minería, la energía y el agro. A su entender, estos recursos permitirán disparar los ingresos y mejorar el empleo. “Si seguimos adelante, nos espera un futuro maravilloso”, remarcó.

Minería, energía y campo como ejes del crecimiento

Durante una extensa entrevista con Luis Majul en El Observador, el mandatario detalló los pilares de su optimismo: litio, cobre, oro, tierras raras, petróleo, gas y energía nuclear.

Milei sostuvo que este flujo de divisas tendrá un efecto inmediato en la economía, especialmente en el sector servicios, al que definió como “intensivo en mano de obra”. Según su visión, esto redundará en una mejora contundente de los salarios.

El plan no se toca: “ni un ápice”

Consultado por el impacto que podría tener un mal resultado electoral, Milei fue tajante: “El programa económico no se va a mover ni un ápice”.

Aseguró que su Gobierno está “preparado para el peor de los casos” si la sociedad no acompaña en las urnas y afirmó que no hay motivo para modificar el rumbo. “¿Quieren que abandonemos el equilibrio fiscal? De ninguna manera”, disparó.

El Presidente defendió el ajuste, la desregulación y la apertura externa como pilares de su estrategia. “La dirección es la correcta”, insistió, y ratificó que no habrá cambios por presión política ni electoral.

Respaldo de estados unidos y la alianza con Trump

Milei resaltó el rol de Estados Unidos como respaldo clave frente a posibles crisis cambiarias. Dijo que “la alianza con Trump es central” y que Washington ve a Argentina como su socio estratégico en América Latina.

Entre los instrumentos disponibles, mencionó líneas de crédito, swap de monedas y eventual intervención de mercados para contener la volatilidad.

“Estados Unidos ha decidido liderar el continente y define a Argentina como su aliado”, sostuvo, en una clara señal de alineamiento internacional. También apuntó contra el kirchnerismo, al que acusó de presionar para quebrar el sistema económico nacional: “Quieren volver a la Unión Soviética de 1917”.

Apertura política y llamados a la gestión técnica

El Presidente también abrió la puerta a incorporar técnicos de otros espacios políticos. Aseguró que está dispuesto a sumar a cualquier profesional que ayude a mejorar la productividad de la gestión, más allá de las banderas partidarias.

“Todos los técnicos que puedan ayudarnos a mejorar la eficiencia estatal, lo voy a hacer”, dijo. Así, dejó en claro que podrían producirse cambios en el Gabinete, pero solo si eso implica fortalecer el equipo económico.

Mensaje final: calma, continuidad y esfuerzo compartido

Milei cerró con un mensaje de calma para los mercados y la sociedad, al asegurar que no habrá problemas de liquidez si el acceso a financiamiento se complica. Según explicó, el apoyo de Estados Unidos permitirá cubrir necesidades de corto plazo y evitar sobresaltos.

“Argentina no va a tener problemas de liquidez. Si el mercado no acompaña, vamos a poder contar con financiamiento de Estados Unidos para rollear la deuda”, expresó.

Finalmente, pidió a la población que no abandone el camino trazado. “Hemos hecho un esfuerzo enorme, pero estamos a mitad de camino. Hagamos que todo lo que se hizo valga la pena”, concluyó.