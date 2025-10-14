A días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el peronismo bonaerense prepara una serie de actos para conmemorar los 80 años del Día de la Lealtad. Con epicentro en la provincia de Buenos Aires, el oficialismo de Fuerza Patria busca cerrar filas y reforzar la identidad del movimiento en plena recta final de campaña.

El acto central será encabezado por Axel Kicillof este viernes en la Quinta de San Vicente, donde descansan los restos de Juan Domingo Perón. La jornada incluirá una visita privada al museo, una ofrenda floral en el mausoleo y el descubrimiento de una placa conmemorativa. Luego, el gobernador será el orador principal del evento.

En paralelo, el Partido Justicialista nacional convocó a una caravana denominada “Leales de Corazón”, que partirá el jueves a las 17 horas hacia San José 1111, la residencia donde se encuentra detenida Cristina Fernández de Kirchner.

“Ochenta años después, el peronismo vuelve a convocar al pueblo argentino frente a una realidad que repite viejos ataques a los derechos conquistados”, señala la invitación difundida por el partido, en un mensaje que apela a la memoria histórica y la defensa de los derechos laborales.

El triunvirato de Fuerza Patria

La organización de los actos por el 17 de octubre contó con la participación de intendentes, legisladores y dirigentes de La Cámpora, el Frente Renovador y otros espacios aliados. Según pudo confirmar este medio, las invitaciones se distribuyeron entre 500 referentes y se espera la llegada de alrededor de mil militantes, en una actividad “modesta”, según los organizadores.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, una de las figuras más cercanas a Cristina Kirchner, encabezó un encuentro preparatorio que reunió a múltiples sectores del peronismo, incluso con la presencia del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno y una comitiva enviada por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio de Kicillof.

Consultado sobre el rol del Gobierno bonaerense, el ministro de Gobierno Carlos Bianco confirmó: “Efectivamente está prevista una actividad, una caravana. Hemos enviado a gente de nuestros equipos para interiorizarnos de qué se trata y estamos trabajando con el conjunto de nuestra fuerza política”.

La CGT y Massa también activan la liturgia peronista

La Confederación General del Trabajo (CGT) tendrá su propia conmemoración este jueves por la noche, con una intervención visual y sonora en la sede de Azopardo e Independencia, presentada como una “experiencia inmersiva que celebra la fuerza de nuestro pueblo”. Además, la central obrera realizará el lunes 20 un acto de cierre de campaña en La Plata, junto a los candidatos sindicales y el gobernador Kicillof.

Por su parte, Sergio Massa reaparecerá este martes en el encuentro organizado por ATE en Burzaco, bajo el lema “El Estado que viene para reconstruir la Patria”. El exministro de Economía compartirá panel con los ministros bonaerenses Gabriel Katopodis y Daniela Vilar, y con Mercedes Cabezas, referente sindical del sector.

Fuentes cercanas al líder del Frente Renovador indicaron que Massa busca “afinar la estrategia de campaña” y apuntar a repetir los 37 puntos obtenidos en la primera vuelta del 2023. Su participación se enmarca en la ofensiva final de Fuerza Patria para consolidar el voto peronista en el territorio bonaerense.

El peronismo ante su propio futuro

El 80° aniversario del Día de la Lealtad llega mientras el peronismo bonaerense debate su futuro interno. En diciembre vence el mandato de Máximo Kirchner al frente del PJ provincial, y aunque aún no hay definiciones oficiales, ya comenzaron las especulaciones sobre una posible reelección o el surgimiento de nuevos liderazgos.

En ese contexto, los actos del 17 de octubre funcionan como muestra de cohesión y vigencia, pero también como escenario donde los distintos sectores medirán fuerzas de cara al nuevo ciclo político que se abre tras las elecciones.