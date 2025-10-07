PJ bonaerense: quiénes suenan para suceder a Máximo Kirchner

El mandato de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires vencerá en diciembre de este año, y desde distintos sectores del peronismo comenzaron a circular nombres para sucederlo. Pese a que la posibilidad de una lista de unidad es vista con buenos ojos, la interna sigue latente.

Según la Carta Orgánica del PJ, las elecciones internas deben anunciarse con 60 días de anticipación y publicarse en un diario de circulación provincial al menos 55 días antes del acto electoral. Kirchner asumió el 18 de diciembre de 2021, por lo que el plazo legal para llamar a elecciones vencería el próximo domingo 19 de octubre.

Sin embargo, desde todos los sectores del partido coinciden en que la discusión por la conducción se dará después de las Elecciones Legislativas Nacionales del 26 de octubre.

Nombres que suenan para suceder a Máximo

Entre los posibles candidatos surge Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora y ex presidente de la Cámara de Diputados bonaerense. Fuentes consultadas destacan que Otermín tiene “una buena relación con Axel Kicillof y con el cristinismo” y que su figura es considerada por algunos como prenda de unidad.

Otro nombre que circula es Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, valorado por su diálogo con distintos sectores y por los resultados de su última elección.

Intendente Federico Otermín junto al gobernador Kicillof.

Desde el entorno del gobernador se menciona también a Julio Alak, intendente de La Plata e integrante del Movimiento Derecho al Futuro. Otro que suena es Fernando Gray, jefe comunal de Esteban Echeverría, aunque actualmente mantiene distancia con Fuerza Patria e incluso será candidato con lista propia el domingo 26.

En mayo de 2024, Máximo Kirchner había adelantado su intención de convocar a elecciones para renovar las autoridades provinciales en coincidencia con el recambio del PJ nacional.

“No solo es adecuado, sino operativamente necesario hacer coincidir los actos electorales en una misma jornada, promoviendo la masiva concurrencia a las urnas”, sostuvo entonces. Además, recordó que “quien me sucediera fuese producto del voto de los afiliados y afiliadas”.

Expectativa y cautela en el kirchnerismo bonaerense

Pese a los anuncios anteriores, la renovación quedó postergada por reclamos internos y la disputa nacional por la conducción del PJ. La tensión se reavivó cuando Cristina Fernández de Kirchner se postuló y asumió la presidencia del partido a nivel nacional.

En este contexto, desde el kirchnerismo bonaerense esperan que se abra un debate formal sobre la renovación de autoridades y prefieren no pronunciarse sobre la eventual candidatura de Otermín.

El que habló fue el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quien sostuvo: “Llegado el caso se abrirá el debate; hoy sería prematuro, porque está el 26 de octubre y todos tenemos que poner todo el esfuerzo en la elección. Después, cuál es el rol del partido, lógicamente es el instrumento electoral del justicialismo y es importante, pero no diría hoy que es lo prioritario”.