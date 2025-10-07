Echarren: "Milei es un perverso enfermo"

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, disparó contra el gobierno nacional: "Nada bueno puede salir de ese cotolengo".

Municipales07 de octubre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

A tres semanas de las elecciones, el presidente Javier Milei presentó su libro con un acto en el Movistar Arena, con show musical incluido. Allí, abrió su show musical cantando Demoliendo Hoteles, de Charly García, junto a "La Banda Presidencial". La diputada Lilia Lemoine lo acompañó en los coros. Y Joaquín Benegas Lyinch, candidato a senador nacional de La Libertad Avanza por Entre Ríos, estuvo al frente de la guitarra y su hermano "Bertie", diputado por la provincia de Buenos Aires, fue el baterista. También formó parte del conjunto el biógrafo Marcelo Duclos (bajo).

Miguel Russo.“Recibe atención permanente”: el parte médico de Boca sobre el estado de Miguel Ángel Russo

Tras esto, desde la oposición salieron a cuestionarlo. Al respecto, el alcalde de Castelli, Francisco Echarren, comentó en sus redes: "Milei es un perverso enfermo. Nada bueno puede salir de ese cotolengo".

Echarren

En ese marco, Francisco Echarren acotó "Caputo se arrastra por Washington  hace 4 días mangueando dólares mientras Milei presenta 'El Milagro Argentino' cantando y saltando. Están desesperados".

Por otro lado, comentó "Otro escándalo. Bolsones con la boleta de Espert lista para distribuir en toda la Provincia. 15 mil millones de pesos tirados a la basura. Plata hay, lo que no hay es vergüenza. Todo una cloaca". Sus palabras se dieron a colación de la renuncia a la candidatura de José Luis Espert.

¿Qué impacto cree que tendrá la denuncia contra José Luis Espert en las elecciones de octubre?

Mucho

Poco

Nada

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado