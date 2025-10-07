“Recibe atención permanente”: el parte médico de Boca sobre el estado de Miguel Ángel Russo
El entrenador de 69 años atraviesa un delicado cuadro de salud y continúa bajo internación domiciliaria. Boca emitió un comunicado y su cuerpo técnico lo reemplaza mientras recibe tratamiento.Deportes07 de octubre de 2025Andrés Montero
El Club Atlético Boca Juniors difundió este lunes un comunicado oficial en sus redes sociales para informar sobre la situación médica del entrenador Miguel Ángel Russo, quien atraviesa un momento delicado de salud.
“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”, indicó la institución en su mensaje.
De esta manera, el club confirmó que el técnico de 69 años continúa bajo tratamiento médico y sin poder asistir a las prácticas ni a los compromisos oficiales del Xeneize.
Internación domiciliaria y ausencia en los últimos partidos
El estado de salud de Russo mostró un deterioro en los últimos días. El entrenador permanece internado en su domicilio, donde recibe atención médica constante debido a la enfermedad que lo aqueja. Esta situación le impidió estar presente en los últimos dos partidos del equipo y en los entrenamientos en el predio de Ezeiza.
Durante la contundente victoria de Boca por 5-0 ante Newell’s, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura, quienes estuvieron al mando del plantel fueron los asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.
La preocupación en el entorno del club se había intensificado días atrás, tras la derrota frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, otro encuentro en el que Russo tampoco estuvo presente.
Antecedentes y complicaciones de salud
El técnico ya había atravesado algunos problemas de salud en las últimas semanas. Tras la victoria ante Aldosivi en Mar del Plata el 31 de agosto, se sometió a estudios médicos y permaneció internado varios días por una infección urinaria.
Semanas más tarde, luego del empate 2-2 ante Central Córdoba en la Bombonera, el 21 de septiembre, sufrió un cuadro de deshidratación que motivó una nueva internación en la clínica Fleni.
Su última aparición pública fue el martes 23, cuando asistió a un entrenamiento del plantel profesional y compartió un abrazo con el presidente Juan Román Riquelme. La imagen, difundida en redes sociales, se viralizó rápidamente y fue interpretada como un gesto de respaldo institucional en medio de un momento delicado.
Apoyo del plantel y del cuerpo técnico
Tras la goleada ante Newell’s, tanto Claudio Úbeda como el capitán Leandro Paredes enviaron mensajes de aliento al entrenador. “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel (Russo), que seguramente nos estuvo mirando por televisión”, expresó Úbeda.
El exdefensor de Racing Club agregó: “Toda la semana, todo el cuerpo técnico estamos en permanente contacto con Miguel. Estuvimos en su casa y está al tanto de todo lo que venimos haciendo. Por más que no esté físicamente, está al tanto de todas las decisiones. Lo queremos mucho y deseamos que se ponga bien”.
Por su parte, Leandro Paredes también se refirió a la situación de Russo: “Dedicarle el triunfo a él de nuestra parte porque es la cabeza de nuestro grupo. Que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”.
Respaldo institucional y continuidad del cuerpo técnico
Desde la dirigencia encabezada por Riquelme manifestaron su total apoyo al entrenador. Según trascendió, la continuidad del cuerpo técnico está asegurada hasta diciembre, más allá de la evolución de Russo, quien sigue enfocado en su recuperación.
El grupo de trabajo mantendrá la conducción del plantel profesional al menos hasta fin de año, respetando la estructura liderada por el experimentado DT, que afronta esta nueva etapa con el acompañamiento del club y de los hinchas.
Boca, en un buen momento deportivo
En lo deportivo, Boca atraviesa una racha positiva. Tras la goleada frente a Newell’s en Brandsen 805, el Xeneize lidera la Zona A con 17 puntos y una diferencia de gol de +10, superando a Unión de Santa Fe, Barracas Central (su próximo rival, el sábado a las 14:30) y Estudiantes de La Plata.
En la Tabla Anual, el conjunto de La Ribera se ubica segundo con 50 unidades, a tres de Rosario Central (53) y uno por encima de River Plate (49). El objetivo inmediato es clasificar a los playoffs y asegurar un lugar en la próxima Copa Libertadores, certamen en el que Boca no participó en las últimas dos ediciones.
