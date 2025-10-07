El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió al evento encabezado por el presidente Javier Milei en el Movistar Arena, en el marco de la presentación de su nuevo libro. El mandatario bonaerense sostuvo: “Están por fuera de la realidad”.

Kicillof también opinó sobre la renuncia de José Luis Espert a su candidatura por La Libertad Avanza, luego de verse involucrado en un escándalo con un empresario ligado al narcotráfico. En este contexto, expresó su preocupación por los cambios que el Gobierno solicitó para reflejar en la Boleta Única de Papel (BUP) la nueva candidatura de Diego Santilli.

“Me resulta muy grave”

“Tal vez en la época de candidato podía hacer estas cosas, pero ahora me resulta muy grave”, afirmó Kicillof respecto al show que Milei brindó este lunes por la tarde en el barrio porteño de Villa Crespo.

El acto, que se extendió hasta pasada las 22 horas, contó con la participación de una banda musical, gran parte del Gabinete nacional y dirigentes aliados. Durante casi una hora, el Presidente cantó ante sus seguidores un repertorio de nueve canciones.

Frente a esta puesta en escena, Kicillof sostuvo que “en cualquier otro Gobierno, ante una crisis laboral, productiva y social como la que hoy se vive en la Argentina, se utilizan los recursos para tratar de solucionar los problemas”. Y agregó: “Me resulta muy grave porque tiene que dar respuesta a lo que está pasando”.

Crítica a la situación económica

Durante la entrevista, el gobernador bonaerense recordó la delicada situación económica del país. “Hoy venía mirando números con el presidente del Banco de la Provincia: la morosidad de las familias en el sistema es del 5,9%, el peor número desde la crisis de 2009. Está arriba de la pandemia y se está acelerando”, explicó.

“La morosidad quiere decir gente que tomó un crédito, gente que no puede pagar la tarjeta. Son números muy bajos históricamente en la Argentina y solo aparecen en momentos de crisis muy graves”, añadió Kicillof.

Asimismo, cuestionó el rumbo del Ejecutivo nacional: “A pesar de que el Presidente, en lugar de cambiar, de modificar, de recalcular, en lugar de hacer esa autocrítica que se planteó, profundiza”. Y reclamó que “deberían estar encargándose de lo que les pasa a los comerciantes”.

Reimpresión de boletas y críticas al oficialismo

La renuncia de José Luis Espert a su candidatura por La Libertad Avanza y el pedido del Gobierno de reimprimir las boletas para incluir a Diego Santilli generaron una fuerte polémica. Desde el oficialismo se justificó la medida en “la paridad de género y la transparencia del proceso electoral”, pero el anuncio provocó críticas del arco opositor.

Kicillof expresó su preocupación por el procedimiento a poco más de dos semanas de las elecciones legislativas nacionales: “A 20 días de las elecciones nos van a meter a toda la fuerza de la provincia de Buenos Aires, porque hay audiencias donde hay que impugnar o no la boleta. Hay un montón de procedimientos que hay que hacer”.

Y agregó: “Ahora hay una sola boleta, la tiene que preparar el Estado. Antes las boletas las imprimían los partidos, ahora es una sola impresión. Todas las boletas que pagó el Gobierno de la provincia para la boleta partidaria, la de siempre, que además no hubo fraude, fue tres veces más barata: 5000 millones de pesos contra esta, que son 15.000”.

“Modificar todas las boletas no es solo una fuerza. Incluso si lo paga La Libertad Avanza, como 10 millones de dólares de costo de campaña”, advirtió.

“Lo corren por conveniencia electoral”

En otro pasaje de la entrevista, el gobernador también se refirió a la baja de Espert: “No es una persona que renuncia por algún tema, lo corren por conveniencia electoral, ni siquiera lo corren por las acusaciones vinculadas al narcotráfico”.

El mandatario bonaerense mencionó además el pedido de La Libertad Avanza a la Justicia Electoral para formalizar los cambios en la BUP. Según explicó, el organismo solicitó al ministro del Interior, Lisandro Catalán, que detalle si existe una partida presupuestaria para afrontar el gasto, qué imprentas podrían realizar el trabajo y si sería necesario volver a licitar.

Campaña y presencia en territorio bonaerense

Mientras tanto, Kicillof destacó que Fuerza Patria continúa con su campaña tras los buenos resultados obtenidos en septiembre en la provincia de Buenos Aires. “Nosotros, Gobierno de la provincia de Buenos Aires, seguimos recorriendo. Estuve con Juan Grabois, con Sergio Palazzo, con Jorge Taiana, con Jimena López. Nosotros seguimos en territorio bonaerense, y ellos, Espert o el propio Milei, tienen mucha dificultad para pisar el territorio, para hablar con alguien real”, sostuvo.

Finalmente, recordó el momento que marcó un cambio político: “El 7 de septiembre a Milei se le empezó a poner un límite. Realmente, si no hubiera pasado lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, fuera de todas las evoluciones que ha tenido eso, Espert seguía de candidato”.