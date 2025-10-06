La situación salarial en Argentina durante 2025 sigue siendo crítica para una gran parte de los trabajadores registrados. Si bien la expectativa era una recuperación sostenida, los datos demuestran un panorama de amesetamiento y caídas reales frente a la inflación.

Pérdidas en el sector público: un golpe aún mayor

El sector público es, sin lugar a dudas, el más afectado. Según los últimos datos, los empleados estatales acumulan una pérdida real de hasta el 19,4% en su poder adquisitivo debido al fuerte ajuste que se viene llevando a cabo. Las políticas salariales de la gestión de Javier Milei han mostrado un impacto negativo en los bolsillos de los trabajadores públicos, que atraviesan una de las caídas más pronunciadas en comparación con el sector privado.

El sector privado no logra ganar terreno

Por otro lado, el sector privado se muestra estable, pero a costa de grandes sacrificios. En comparación con noviembre de 2023, el poder adquisitivo de los empleados privados cayó apenas un 0,33%. No obstante, si se considera la nueva canasta del IPC (Índice de Precios al Consumidor), la pérdida real asciende a un 6,6%.

La recuperación de los no registrados: una excepción

La gran sorpresa de este panorama es la recuperación sostenida del sector no registrado, cuyos salarios han mostrado un crecimiento continuo desde principios de 2024. Mientras los trabajadores registrados enfrentan una caída en sus ingresos, los no registrados han logrado una recuperación constante, con un incremento real de hasta 10,7% en los primeros meses de 2025.

Desigualdad en el mercado laboral: una polarización marcada

La polarización del mercado laboral se ha acentuado con el paso de los meses. Por un lado, los empleados públicos sufren caídas pronunciadas, mientras que el sector privado registrado apenas mantiene su poder adquisitivo. En el otro extremo, los no registrados se benefician de una mayor flexibilidad salarial y de políticas menos restrictivas en términos de contención salarial. Esto ha generado una clara división entre los diferentes sectores del mercado laboral argentino.