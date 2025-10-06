El gobierno de Javier Milei ha solicitado ante la Justicia Electoral la reimpresión de las boletas únicas de papel (BUP) para la provincia de Buenos Aires, una medida que ha generado controversia tanto dentro del oficialismo como en la oposición. A pesar de que las boletas ya están impresas y listas para ser distribuidas, el pedido del Ejecutivo busca eliminar la imagen de José Luis Espert, quien renunció a su candidatura, y reemplazarlo por Diego Santilli.

El costo millonario de la reimpresión

De ser aprobado el pedido, esta reimpresión no solo implicaría destruir todo el material ya impreso, sino que también acarrearía un gasto adicional de aproximadamente 10 millones de dólares, lo que equivaldría a más de 15 mil millones de pesos. Un gasto tan elevado ha generado fuertes críticas, especialmente porque contrasta con la política de austeridad que el propio gobierno promueve.

Jorge Taiana, candidato de Fuerza Patria, fue uno de los primeros en reaccionar ante esta movida. A través de sus redes sociales, Taiana advirtió que el gasto de reimprimir las boletas "costaría lo mismo que financiar al Garrahan", el hospital pediátrico más importante del país, y criticó la decisión al considerar que es un intento de manipulación del proceso electoral.

La justificación del oficialismo

La argumentación de La Libertad Avanza (LLA) para justificar esta solicitud se centra en la necesidad de "preservar la paridad de género" en la lista de candidatos y "garantizar la transparencia del proceso electoral". Según la ley de paridad de género, al renunciar un candidato, debe ser reemplazado por otra persona del mismo género. En este caso, los apoderados del partido sostienen que el reemplazo de Espert por Santilli respeta dicha norma.

Sin embargo, el plazo para modificar las boletas ya ha vencido, y la solicitud de reimpresión se presenta en un momento crítico, cuando las boletas están a punto de ser distribuidas en toda la provincia. Este cambio tardío genera incertidumbre sobre si será posible realizar la modificación a tiempo.

La postura de la oposición

La oposición no ha tardado en manifestarse contra la medida. Además de Jorge Taiana, desde la lista encabezada por Fernando Gray también se presentó una solicitud ante la Junta Electoral para que no se modifique el diseño de las boletas. La principal crítica radica en el alto costo de la reimpresión y el hecho de que el gasto será cubierto por el Estado, y no por el propio partido, como correspondería.

El futuro de las elecciones y el impacto de la Boleta Única

La decisión final estará en manos del juez Alejo Ramos Padilla, quien deberá decidir si aprueba o no la solicitud del gobierno. Sin embargo, la introducción de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones de 2025 complica aún más la situación. Las boletas son impresas por el Estado y no por los partidos, lo que implica que el sistema no tiene margen para cambios rápidos.

Si el pedido es aprobado, el gobierno podría enfrentarse a una operación logística y económica compleja, que involucra no solo la reimpresión de millones de boletas, sino también la duplicación de jornadas laborales y el pago extra a los trabajadores encargados de la tarea.

Este episodio muestra cómo, a pocos días de las elecciones, los movimientos dentro del oficialismo pueden generar efectos secundarios costosos e impredecibles. La decisión de la Justicia Electoral podría marcar un precedente importante para las futuras elecciones.