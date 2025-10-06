El diputado nacional y ex candidato de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, formalizó esta mañana su renuncia como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Se lo comunicó al presidente de la Cámara, Martín Menem, mediante una nota breve.

La decisión llega en un momento de alta tensión política, tras días de fuertes cuestionamientos públicos por su presunto vínculo con el empresario Fred Machado. Fue una salida señalada como inevitable por sectores de la oposición que insistieron con su alejamiento del cargo estratégico.

Contexto político y la renuncia como candidato

El escenario ya había comenzado a tomar forma el domingo, cuando Espert presentó su declinación a la candidatura para las elecciones legislativas de octubre, dirigida al presidente Javier Milei, quien aceptó la decisión. En su texto escribió: “Por la Argentina, doy un paso al costado”.

Para Milei, ese gesto fue “maravilloso” y una prueba de que “no son lo mismo”. El mandatario valoró que Espert “antepuso el país a una situación personal”. En sus palabras, esta decisión reafirma una línea de ruptura con prácticas del pasado.

En su carta de renuncia, Espert acusó al kirchnerismo y al sistema en general de montar una operación destinada a ensuciar el proceso electoral. Al juicio mediático que recibió lo calificó de “despiadado” y aseguró que no continuará prestándose a ataques. Prometió demostrar su inocencia “sin fueros ni privilegios” y pidió a sus compañeros de LLA que “no se dejen psicopatear”.

Implicancias institucionales y reemplazo

Dentro de la Cámara, el bloque Unidos por el Progreso (UxP) ya planteó que la presidencia de la comisión permanezca bajo control del oficialismo. Su jefe en Diputados, Germán Martínez, sostuvo que después de los resultados electorales de 2023 “no vamos a ignorar” esa correlación de fuerzas, sobre todo a semanas de las elecciones de medio término.

Desde el núcleo del oficialismo, se impulsa que sea Alberto “Bertie” Benegas Lynch quien asuma el cargo vacante. Su cercanía con Milei lo posiciona como candidato natural para retener ese espacio estratégico.

Repercusiones judiciales y el caso Machado

La renuncia institucional de Espert ocurre mientras el expediente judicial que involucra a Fred Machado avanza hacia su etapa decisiva. La Corte Suprema se prepara para analizar el pedido formal de extradición presentado por los Estados Unidos, en el marco de acusaciones por narcotráfico y lavado de activos superiores a los 250 millones de dólares.

Si bien la Corte pudiera autorizar la extradición, la decisión final recae en el Poder Ejecutivo, ya que es el presidente quien firmaría la eventual entrega. Machado está bajo arresto domiciliario en la propiedad conocida como “La Gringa”, en Viedma, Río Negro, con monitoreo electrónico activo desde 2021.

Espert, por su parte, permane­cerá como diputado hasta diciembre de 2025, cuando perderá los fueros. A partir de ese momento quedará directamente expuesto ante las causas que lo vinculan al caso Machado y a otros señalamientos. Con su renuncia a la comisión clave, el escenario político-judicial parece abrir un nuevo capítulo turbulento para la escena libertaria.