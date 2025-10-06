La renuncia de Espert potencia a Taiana en Buenos Aires
Tras la caída de Espert y los escándalos de La Libertad Avanza, Taiana suma ventaja electoral y el peronismo se posiciona como favorito en octubre.Política06 de octubre de 2025Pamela Orellana
La renuncia de José Luis Espert como primer candidato de La Libertad Avanza a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires generó un fuerte impacto político y abre un escenario favorable para Jorge Taiana, primer candidato de Fuerza Patria.
El exministro de Defensa celebró la decisión de Espert como “un logro del pueblo argentino que repudia su conducta y asociación con Machado”, refiriéndose al empresario detenido por narcotráfico Federico “Fred” Machado.
En un mensaje publicado en la red social X, Taiana cuestionó la gestión del gobierno de Javier Milei y denunció irregularidades financieras y políticas que socavan la legitimidad del oficialismo: “No borra ni limpia la matriz de corrupción que ha mostrado el gobierno de Milei con el caso Libra, las coimas del 3%, la estafa a los productores, los negociados de la timba financiera y el criminal endeudamiento externo”, sostuvo el dirigente peronista.
Boletas y dinero público en juego
El exministro también apuntó a la reimpresión de boletas tras la dimisión de Espert, advirtiendo que la maniobra implicaría un gasto de 15 mil millones de pesos y vulneraría los plazos legales de modificación electoral. “Ese dinero debería destinarse al Hospital Garrahan, no a cubrir las irregularidades de un candidato que perdió toda legitimidad”, enfatizó. Además, cuestionó la inactividad de la Comisión de Presupuesto que Espert preside: “Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto, a la que además ha mantenido inactiva durante su mandato”.
El caso Espert–Machado se suma a una serie de escándalos que expone la contradicción del gobierno libertario, que prometió “terminar con la casta” pero terminó reproduciendo prácticas de la vieja política: negocios opacos, favores cruzados y connivencia con intereses delictivos. Federico “Fred” Machado enfrenta un pedido de extradición a Estados Unidos que la justicia argentina mantiene cajoneado desde hace más de tres años, lo que refuerza la percepción de impunidad alrededor del oficialismo.
Impacto electoral y proyección nacional
Este lunes, el consultor Federico González evaluó los efectos políticos de la renuncia de Espert y el eventual ascenso de Diego Santilli como primer candidato de La Libertad Avanza. Según González, la diferencia a favor del peronismo podría crecer de 21 a 23 puntos: “Venimos midiendo día a día cómo impacta lo de Espert, y la diferencia a favor de Taiana, desde que estalló el escándalo, pasó de 14 a 21 puntos en una semana”, señaló. En un escenario hipotético con Santilli, la ventaja sería de 23 puntos sobre el espacio libertario, lo que proyecta un resultado de 51 a 27 a favor del peronismo.
El analista también alertó sobre la dimensión nacional del fenómeno: “No es Espert y no es Santilli: es Milei. Y Buenos Aires no es una isla, toca el corazón del Gobierno”. González subrayó que el recambio por Santilli, aunque destinado a frenar la hemorragia política, llega demasiado tarde: “No hay tiempo en estos 20 días para curarte de semejante sangría. Puede pasar algún hecho disruptivo, algo que desvía la atención, pero entiendo que el daño está hecho y no me imagino que se pueda reparar en tan poco tiempo un daño de semejante magnitud”.
