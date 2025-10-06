– Intendente, volviendo a las elecciones del 7 de septiembre, Somos hizo una buena elección en Saladillo, con el 34% de los votos. ¿A qué atribuye este resultado, teniendo en cuenta que fueron pocos los intendentes radicales que lograron retener sus municipios?

Fue una elección difícil para todos los radicales de la provincia de Buenos Aires. Solo diez intendentes que íbamos con la boleta de Somos pudimos superar esa instancia electoral del 7 de septiembre. Fue una elección compleja porque no se municipalizó tanto como esperábamos, sino que se terminó polarizando en función de la cuestión provincial y nacional. En la calle se percibía claramente ese debate: “El kirchnerismo sigue o no sigue”, “El milenismo sigue o no sigue”. Eso llevó a que la gente mirara más los colores de la boleta que a los propios candidatos.

Nosotros, desde la gestión, siempre nos enfocamos en armar una buena lista y llegar a la población tratando de representarla de la mejor manera. Ponemos mucho énfasis en la calidad del equipo, porque una gestión sabe lo importante que es tener un Concejo Deliberante que acompañe, que apoye y que cuide el funcionamiento de la administración pública.

Creo que la sociedad, en general, no solo en Saladillo, optó por otra lógica. Más allá de quién fuera el candidato de La Libertad Avanza o de otro partido, el voto se concentró en esa dicotomía nacional. En nuestro caso, la gestión ayudó, los candidatos también, y el resultado fue un poco el producto de todo ese trabajo: una buena propuesta, mucho esfuerzo y una oferta electoral sólida.



– ¿Considera entonces que el trabajo de gestión fue clave para el resultado?

Totalmente. Siempre digo, y creo que lo he mencionado en este medio, que para un intendente que está en funciones la campaña política no dura un mes. Ese mes de campaña es para quienes no están en la gestión y necesitan darse a conocer.

Nosotros no podemos revertir en un mes lo que no se hizo en años. Si la gestión es un desastre, la gente no te vota por un mes de trabajo más intenso. Hoy la sociedad está muy informada, hay un proceso de comunicación muy fuerte, sobre todo con las redes sociales, y la gente percibe cuando algo se hace solo como “teatro” para ese momento.

Por eso el esfuerzo fue muy grande durante estos dos años del tercer mandato. Trabajamos mucho, armamos una lista que representara a todos los sectores internos del radicalismo local, tratando de que todos participaran de alguna manera. Logramos un resultado acorde a la performance que tuvimos.



– ¿Cómo quedará conformado el Concejo Deliberante a partir de diciembre?

Vamos a quedar con mayoría simple. Serán siete concejales radicales, seis del peronismo y tres libertarios. Hoy La Libertad Avanza tiene uno, así que suman dos más; el peronismo pierde uno y nosotros también perdemos uno.

En el Consejo Escolar, en cambio, ganamos un representante: competían tres consejeros escolares y, al superar el 33%, nos quedamos con los tres lugares en disputa. Así, de los seis consejeros escolares en total, cinco serán radicales.