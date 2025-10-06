Diego Santilli se perfila como posible primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert. La definición de la lista oficialista dependerá del juez electoral Alejo Ramos Padilla y de una eventual renuncia voluntaria de Karen Reichardt, segunda en la nómina. Si se confirma, Santilli podría imprimir una nueva dinámica a la campaña bonaerense junto al presidente Javier Milei, en actos previstos para los próximos días.

Santilli: “Hay que seguir con el cambio que llevó adelante Javier Milei”

En una entrevista radial, Santilli, en su rol propuesto dentro de la lista, enfatizó: “Está en juego seguir hacia adelante, no volver atrás: hay que seguir con el cambio que llevó adelante Javier Milei”. Apeló a los bonaerenses que no participaron en las primarias: “Yo por lo menos tengo que dejar el alma para pedirle a los bonaerenses que vayan a votar”.

El diputado, que ocupaba el tercer lugar en la nómina y podría pasar a liderarla, explicó que la estrategia se centrará en seducir al electorado que no asistió a las urnas en septiembre. También dijo que “estaría bueno” que se pudieran reimprimir las boletas que en la propuesta de LLA ahora tienen el rostro de Espert como candidato principal. Recordó que en estas elecciones se utilizará la Boleta Única Papel, a diferencia de septiembre.

Santilli reconoció que revertir la derrota de septiembre será difícil, pero no imposible. Mientras se resuelve su ascenso en la lista, se espera que participe en el acto que encabezará Milei en el Movistar Arena, acompañado por dirigentes y militantes del espacio.

Contactos con el oficialismo y llamado a Macri

El legislador relató que ayer a las 5 de la tarde lo llamó alguien del oficialismo para consultarle si estaba dispuesto a encabezar la lista. Luego se comunicó con Mauricio Macri, presidente del PRO, aliado de LLA: “Le dije que era una posibilidad, que todavía no había nada cierto, luego también hablé con Cristian (Ritondo)”. Sobre la posibilidad de que Macri participe en la campaña junto a él, aseguró que le encantaría: “Todos tenemos que jugar, el esfuerzo que hicimos como ciudadanos no lo podemos dejar atrás”.

Santilli repasó su experiencia en campañas anteriores: “La de 2021 fue una elección también muy difícil. Recordá que nosotros veníamos de un 2019 complicado... Y en el 2021, cuando me pidieron que encabezara la lista, tuvimos una competencia muy sana, terminamos con un impasse muy interesante y juntos fuimos a dar la batalla en octubre y la ganamos”.

En gestión, puso el foco en seguridad: “He bajado los delitos, hemos bajado los homicidios, convirtiéndola en la segunda ciudad del continente con menos homicidios, después de Canadá. Enfrentamos el crimen organizado, los detuvimos a todos, tres agrupaciones muy duras”.

Milei y las críticas de 2023

La definición formal de la lista aún depende de Ramos Padilla. Mientras tanto, salió a la luz el historial de fuertes críticas de Milei contra Santilli. En 2023, el entonces candidato a presidente libertario escribió en redes: “Diego Santilli, el candidato de los Tik Tok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos. El tipo que dice abiertamente que vive de 'sus negocios' y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto. Es el que se pagaban la fiesta de cumpleaños con la tuya. Este es el que los medios nos quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires”.

Boletas, paridad y disputa judicial

La salida de Espert también abrió la controversia sobre las boletas. Según fuentes judiciales, más de la mitad de las Boletas Únicas de Papel (BUP) ya están impresas, por lo que es casi imposible modificarlas a tiempo. Incluso si Santilli llegara a encabezar la lista, los votantes bonaerenses podrían encontrar la cara de Espert en el cuarto oscuro. Reimprimir las boletas implicaría un gasto millonario —calculado en más de 14 mil millones de pesos—, algo difícil de justificar en medio del ajuste que impulsa el Gobierno.

El peronismo analiza presentaciones judiciales para frenar la reimpresión y que el oficialismo asuma el costo político. “Sería insólito que no haya plata para los jubilados ni para el Garrahan, pero sí para arreglar una maniobra electoral del Gobierno”, deslizó una fuente del peronismo bonaerense.

Si Reichardt mantiene su candidatura, Ramos Padilla podría decidir que sea ella quien encabece la lista, lo que forzaría a la Casa Rosada a apelar ante la Cámara Electoral e incluso a la Corte Suprema. La definición judicial será clave para la recta final de la campaña y los próximos pasos de Santilli dentro de LLA.