A menos de tres semanas de las elecciones legislativas, el diputado nacional José Luis Espert renunció este domingo a su candidatura por la provincia de Buenos Aires, y Javier Milei habló públicamente al respecto. “Yo no lo eché ni lo hubiera echado. Sé que está siendo víctima de una operación. Esto es la venganza porque soy el primer Presidente que tomó la decisión de que [Cristina Kirchner] vaya presa”, sostuvo anoche.

El Presidente aseguró que aceptó la dimisión de Espert por la dificultad de sostener la campaña tras la denuncia que lo vincula con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. “Se estaba discutiendo si estábamos manchados o no, y eso era una locura, más teniendo en cuenta de quién viene”, expresó.

Milei insistió en que el caso forma parte de una “operación kirchnerista” y mencionó: “El kirchnerismo montó una operación. Es especialista. Es muy típico del socialismo del siglo XXI. Se lo hicieron a [Enrique] Olivera, [Francisco] De Narváez, [Patricia] Bullrich y [Fernando] Niembro”.

El mandatario también defendió la integridad del economista libertario: “No dudo de su honorabilidad. El profe es un gladiador”.

“El Colo Santilli encabezará la lista”

Tras aceptar la renuncia, Milei adelantó quién podría ocupar ese lugar en la boleta bonaerense: “Lo importante es que de ahora en adelante la cabeza será [Diego] el ‘Colo’ Santilli. Vamos a ir para adelante y vamos a buscar la elección. Basta del pasado”.

El líder de La Libertad Avanza (LLA) sostuvo que el reemplazo “debe resolverlo la Justicia Electoral”, ya que implicaría reimprimir las boletas únicas. Aun así, celebró la incorporación del exdirigente del PRO: “¿Qué problema hay con que venga del PRO? Tenemos una noble alianza”.

También anticipó que el diputado Bertie Benegas Lynch podría ocupar el lugar de Espert en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja: “Por cuestión natural, lo más razonable es que ese lugar lo ocupe él”.

Diego Santilli.

Milei buscó despejar rumores sobre una interna libertaria y elogió la decisión de Espert: “Antepuso los intereses de la Nación, del modelo de la libertad, a su persona”.

“No aflojemos, estamos cruzando el río”

En otro tramo de la entrevista, el Presidente reconoció “errores” en la gestión, pero defendió el rumbo económico: “Estamos en el rumbo correcto, pero la tarea no está hecha. Cien años de desastres no se arreglan de manera instantánea. Estamos cruzando el río, a mitad de camino. No aflojemos”.

Milei afirmó que se trata del “gobierno más reformista de la historia” y admitió: “Para errar un penal hay que patearlo. Un gobierno que hace tantas cosas, alguna vez la tira a la tribuna”.

Sobre sus recientes encuentros con Mauricio Macri, dijo que ambos “empezaron a hablar de acá para adelante” y adelantó una reorganización del gabinete: “Voy a rearmar el equipo en función de las reformas estructurales que quiero hacer. Hay áreas que no están funcionando como deberían”.

Confianza electoral y mensaje final

De cara a las elecciones del 26 de octubre, el mandatario se mostró confiado: “Puedo asegurar que la composición de las cámaras va a ser mejor que la que tenemos hoy”.

Cerró con un mensaje a los votantes: “Confío plenamente en que los argentinos no quieren volver al pasado. Está dura la situación. Nunca dije que iba a ser fácil. Pero estamos a mitad de camino. Pasamos el 26 de octubre y habremos dado la vuelta. Es el momento bisagra”.