El intendente de Guaminí, José Augusto Nobre Ferreira, recorrió junto al presidente de ABSA, Hugo Obed, trabajadores de la empresa contratista, personal de Aguas Bonaerenses S.A de Guaminí y autoridades municipales, la reanudación y el avance de la obra de la planta potabilizadora en la ciudad cabecera.

La obra había quedado paralizada por decisión del gobierno nacional, pese a contar con más de un 85% de avance. Ante esa situación, la Provincia decidió continuarla gracias a la decisión política del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.

La continuidad de esta obra, gestionada desde el Ejecutivo junto al subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Néstor Álvarez, permitirá eliminar arsénico, flúor y turbiedad en el agua. De esta manera, se incrementará tanto la cantidad como la calidad del servicio, beneficiando a más de 3.000 vecinos y vecinas de la ciudad cabecera.

“Más y mejores servicios para nuestra comunidad, con un Estado presente y eficiente que asegura derechos y calidad de vida”, destacaron desde el municipio.

Avances educativos en la Mesa Distrital de COPRET

En el Salón Blanco del Palacio Municipal se realizó una nueva reunión de la Mesa Distrital de COPRET, un espacio de articulación entre educación, producción y empleo que fortalece las oportunidades para los jóvenes del distrito.

Durante el encuentro se avaló la apertura de la Tecnicatura Superior en Enfermería en el Instituto de Formación Docente y Técnica Nº 73, que comenzará a dictarse en el ciclo lectivo 2026 y tendrá una duración de tres años. Asimismo, se planteó la importancia de avanzar en la creación de un Profesorado de Educación Técnica, con una extensión de cuatro años.

También se presentaron los primeros datos de la Encuesta Virtual dirigida a estudiantes secundarios y a la población en general, que busca relevar intereses de continuidad de estudios e inserción laboral. Estos resultados serán clave para planificar la oferta educativa y formativa del 2026.

Se destacó, además, la participación de los estudiantes del CEPT Nº 6 de Casey en el proyecto Ruta Agroeducativa, una iniciativa provincial enmarcada en el Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense, que les permitirá visitar la Bolsa de Cereales y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

Como cierre del encuentro, se resolvió convocar próximamente a una Mesa Sectorial para seguir trabajando en la planificación de la formación laboral del ciclo 2026.

Decisión Niñez: protagonismo de las infancias de Garré

Otra de las actividades destacadas fue la participación de los chicos y chicas del Centro Educativo Complementario Nº 804 de Garré en la instancia regional del programa Decisión Niñez, desarrollada en la ciudad de General Villegas.

Allí presentaron su proyecto “Conectando Generaciones”, una iniciativa que busca fortalecer los lazos entre las infancias y los adultos mayores mediante talleres, juegos y actividades de intercambio de saberes y afectos.

El municipio felicitó a los estudiantes, docentes, familias y a toda la comunidad educativa por representar con compromiso al distrito y demostrar que “la voz de las infancias transforma realidades”.

Desde el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se remarcó que se continuará acompañando estas políticas provinciales que promueven el ejercicio democrático desde la niñez.

Obras, educación y niñez: tres pilares de gestión

La supervisión de la planta potabilizadora, la planificación educativa en el COPRET y la participación de las infancias en Decisión Niñez marcan una semana de trabajo intenso en Guaminí.

Con el acompañamiento del gobierno provincial y la participación activa de la comunidad, la gestión de Nobre Ferreira busca garantizar servicios esenciales, ampliar oportunidades formativas y promover espacios de inclusión para todos los sectores del distrito.