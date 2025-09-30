El intendente de Guaminí, José Augusto Nobre Ferreira, mantuvo un encuentro de trabajo con el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. En la reunión se abordaron cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las sucursales de la entidad en el distrito y se avanzó en gestiones para acceder a un crédito leasing que permitirá renovar el parque automotor municipal.

“Seguimos fortaleciendo el trabajo conjunto con instituciones provinciales para mejorar los servicios y brindar más herramientas al Municipio y a cada vecino y vecina de Guaminí”, expresó Nobre Ferreira.

Agenda cultural con Florencia Saintout

En el marco de su agenda de gestiones en La Plata, el intendente se reunió con la presidenta del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout, acompañado por el subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Néstor Álvarez.

El encuentro estuvo centrado en consolidar una agenda cultural conjunta para Guaminí, con el respaldo del organismo provincial. Se dialogó sobre iniciativas que reforzarán la identidad cultural del distrito, entre ellas la temporada de verano, los carnavales, los festejos por el 150° aniversario de Guaminí, y las celebraciones de Garré y Casbas, además de los programas culturales que promueve el Instituto en toda la Provincia.

Desde la gestión local, se remarcó el compromiso de trabajar de manera colaborativa y federal, con el objetivo de garantizar espacios culturales de calidad, inclusivos y accesibles.

Educación: convenio PIE y nuevas propuestas

Otra de las reuniones en La Plata tuvo como eje la educación. Nobre Ferreira, acompañado por el secretario de Obras Públicas Gustavo Prienza, se reunió con el Director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni.

Entre los temas tratados se destacó la firma del convenio PIE (Programa de Infraestructura Escolar), que permitirá avanzar en la construcción del aula de simulación para el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 73. También se analizó la situación edilicia de las Escuelas Secundarias Técnicas del distrito, la posibilidad de crear un nuevo Jardín de Infantes Rural (JIRIMM), y las distintas realidades de las instituciones educativas locales.

“Seguimos gestionando junto a la Provincia para garantizar mejores condiciones educativas para cada estudiante de Guaminí”, remarcaron desde el Municipio.

Obras en ejecución y planificación futura

Finalmente, el jefe comunal, junto a Gustavo Prienza, se reunió con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis. Durante el encuentro se repasaron las obras que están en ejecución en el distrito, evaluando sus avances y el impacto positivo en la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Además, se dialogó sobre las obras próximas a iniciarse y sobre aquellas estratégicas que Guaminí necesita en los próximos años para garantizar un crecimiento ordenado y sostenible.

“Reafirmamos el compromiso de continuar gestionando junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, para seguir concretando soluciones que mejoren el presente y construyan el futuro de nuestro distrito”, expresó Nobre Ferreira tras la reunión.