Guaminí avanza con la consolidación dominial

El Municipio de Guaminí puso en marcha el operativo de consolidación dominial en el distrito, con el objetivo de que más familias puedan acceder a la escritura definitiva de su vivienda.

En el marco de la Ley 24.374, la iniciativa está dirigida a quienes cuentan con un acta de regularización y hayan cumplido 10 años desde su inscripción, lo que les permitirá avanzar en el proceso de titularización y obtener la seguridad jurídica sobre su hogar.

Para delinear los pasos de este trabajo, el intendente José Augusto Nobre Ferreira encabezó una reunión en el Salón de los Acuerdos, acompañado por funcionarios de distintas áreas: el director de Desarrollo Social, Ignacio Honorato; la coordinadora de Desarrollo Social de Guaminí, Stella Oviedo; la titular del Departamento de Tierras, Catastro y Viviendas, Juliana Jorge; y el coordinador del área, Juan Ignacio Prieto.

“Seguimos acompañando a nuestras familias en el camino de garantizar seguridad y derechos sobre sus viviendas”, destacó el jefe comunal al referirse a la importancia del operativo, que busca consolidar un derecho largamente esperado por vecinos y vecinas del distrito.

De esta manera, la gestión municipal avanza en un proceso que no solo otorga tranquilidad y certeza legal a los hogares, sino que también representa una política pública que amplía derechos y mejora la calidad de vida de la comunidad.

En paralelo, el intendente Nobre Ferreira dispuso el pago de un bono por única vez a los trabajadores y trabajadoras municipales, en el marco del último acuerdo paritario alcanzado junto a los gremios locales.

El beneficio, que estuvo disponible desde el sábado 13 de septiembre, se distribuyó de la siguiente manera:

Categorías 1 a 6: $50.000

Categorías 7 a 10: $40.000

Categorías 11 a 17: $30.000

Quedaron excluidos los funcionarios y las categorías 18 en adelante.

“Seguimos trabajando junto a las y los trabajadores municipales para fortalecer el salario y mejorar las condiciones laborales”, señalaron desde la comuna.

Con estos avances, Guaminí refuerza su compromiso tanto en materia de regularización dominial como en el fortalecimiento del salario municipal, dos ejes centrales de la gestión encabezada por Nobre Ferreira.