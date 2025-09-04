—¿Por qué los vecinos y vecinas de Guaminí deberían elegir la boleta de Fuerza Patria este domingo?



Porque nuestra lista representa algo más que la elección de legisladores y consejeros escolares: representa la posibilidad de construir una nueva mayoría. Hace varios años que no tenemos mayoría en el Concejo Deliberante, ni tampoco en el Consejo Escolar, lo que dificulta mucho la gestión. Por eso nuestra campaña se basó en recuperar esa mayoría para poder seguir trabajando en los proyectos que necesita el distrito.

Además, nuestra boleta es la única que garantiza que Guaminí siga creciendo en materia de obra pública: más viviendas, cloacas, pavimento y, por ejemplo, la construcción de una subestación de 132 KB en la localidad de Guaminí, que resolverá el problema energético por los próximos 40 o 50 años. Son obras de gran magnitud que el municipio no podría afrontar solo.

Hoy mismo comenzó la obra de la Casa de la Provincia en Guaminí, y también la de los vertederos sobre la costanera, afectados por las últimas inundaciones. En un contexto donde el gobierno nacional frenó toda la obra pública, nuestra lista significa la esperanza para que el distrito siga creciendo.

—A nivel local, Fuerza Patria se enfrenta a Somos, Potencia y La Libertad Avanza. ¿Cómo analiza ese escenario electoral?

En la práctica, nosotros competimos contra tres vertientes de La Libertad Avanza, porque todos los candidatos de esas listas fiscalizaron para Javier Milei en la última elección. Cambian los nombres, pero el origen es el mismo. Lo que hemos visto en la campaña es que no presentan propuestas concretas: solo críticas al Ejecutivo. Y está bien criticar, siempre que sea constructivo, yo soy una persona conciliadora y abierta al diálogo, pero lo que vimos fue cero propuestas.

Nobre Ferreira junto a los candidatos de Fuerz Patria.

—Algunos dirigentes señalan que la política hoy se reduce a “peronismo o antiperonismo”. ¿Usted lo ve de la misma manera?

Sí, en parte. Lo que noto es que algunos discursos no responden a la realidad del interior de la provincia. Ver pasacalles que dicen “Kirchnerismo Nunca Más” o escuchar planteos sobre inseguridad no tiene mucho sentido acá: nuestras tasas delictivas son muy bajas.

Lo que realmente preocupa a nuestros vecinos es que quedaron muchísimas obras nacionales paralizadas: viviendas con un 84% de avance, cloacas en un 85%, una nueva planta potabilizadora, un acueducto para una villa turística, un Centro de Desarrollo Infantil. Obras fundamentales que se frenaron hace dos años y que todavía no tienen continuidad.

Al principio nos decían que se iban a terminar aquellas con mayor porcentaje de ejecución, pero la realidad es que no reactivaron ninguna. Perdimos tiempo esperando una definición que nunca llegó. Prefiero que me digan de entrada “no las vamos a terminar” para poder salir a buscar financiamiento.

La provincia, con el gobernador Axel Kicillof, nos ha dado una respuesta y hemos podido reactivar algunas de esas obras, aunque está claro que no puede hacerse cargo de todas las que quedaron paradas en el país. Por eso insisto: nuestra lista es la única que garantiza la continuidad de la obra pública, de la vivienda, de la salud, de la educación y del trabajo en Guaminí.