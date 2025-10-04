El presidente Javier Milei recibió en la residencia de Olivos al titular del PRO, Mauricio Macri, en una reunión que duró alrededor de dos horas y que tuvo como eje la recomposición del vínculo político entre ambos, tras meses de distancia y cruces públicos.

También participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quienes acompañaron al mandatario durante la charla, que se desarrolló en un clima “cordial y de coincidencias”, según fuentes oficiales.

Según trascendió, Milei y Macri acordaron coordinar estrategias políticas después de las elecciones legislativas del 26 de octubre, con el objetivo de alinear los bloques del PRO con La Libertad Avanza en el Congreso.

Pese a que el oficialismo incrementará su representación parlamentaria, no alcanzará la mayoría propia, lo que lo obligará a negociar con sectores considerados “dialoguistas”. En ese marco, el apoyo de Macri resulta clave para impulsar las reformas estructurales —laboral, tributaria y previsional— que el Gobierno planea enviar al Parlamento antes de fin de año.

“Fue un encuentro excelente”, resumió el jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien destacó que la charla apuntó a ampliar los acuerdos políticos con otras fuerzas para “consolidar los consensos que la Argentina necesita”.

Por su parte, Macri escribió en redes sociales: “Es positivo haber retomado el diálogo después de más de un año, siempre con la misma vocación: decirle al presidente lo que pienso sobre la situación del país y buscar oportunidades para que la Argentina salga adelante”.





Contexto económico y presiones externas

El acercamiento entre ambos líderes se produce en medio de tensiones internas en el Gobierno y bajo la presión de los organismos internacionales. Desde Estados Unidos, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el Fondo Monetario Internacional (FMI) reclamaron al Ejecutivo mayor respaldo político para avanzar con las reformas prometidas y asegurar la asistencia económica prevista en los próximos desembolsos.

En este contexto, la Casa Rosada busca mostrar cohesión política y respaldo interno, tras semanas de rumores sobre ajustes en el Gabinete y diferencias entre sectores libertarios y aliados del PRO. Aunque se mencionaron posibles cambios, ninguna modificación fue oficializada.

Fuentes del entorno presidencial señalaron que los eventuales movimientos “responderán a la búsqueda de mayor efectividad en la gestión” y a la salida natural de funcionarios que dejarán sus cargos luego de las elecciones, como Patricia Bullrich en Seguridad o Luis Petri en Defensa.



El factor Karina y la campaña final

El encuentro en Olivos también tuvo un fuerte componente político interno. Con Karina Milei presente, el mensaje fue claro: alinear al PRO con el Gobierno y garantizar que el cierre de campaña se desarrolle sin sobresaltos.

La secretaria general de la Presidencia viene desempeñando un rol central en la estrategia electoral libertaria y en la organización del espacio oficialista, que busca reforzar la imagen de unidad en los días finales antes de los comicios.

El diálogo con Macri apunta además a evitar nuevos conflictos en el Congreso y fortalecer la gobernabilidad del Ejecutivo. Después de un año sin contacto directo y de una relación marcada por los roces —especialmente tras las elecciones porteñas de mayo—, el nuevo entendimiento entre ambos dirigentes aparece como una tregua necesaria en un momento político clave para el Gobierno.