Siguen los dardos contra Espert: “Su cuentito no convence a nadie”
La candidata bonaerense del Frente de Izquierda-Unidad, Romina Del Plá, se refirió a las acusaciones que pesan sobre el dirigente libertario. "Los argentinos no se merecen un gobierno de narcos, coimeros y estafadores", afirmó.Política04 de octubre de 2025Mariana Portilla
La candidata bonaerense del Frente de Izquierda-Unidad, Romina Del Plá, se refirió a las denuncias que pesan sobre el dirigente de La Libertad Avanza, José Luis Espert, por el supuesto pago de 200 mil dólares realizado por Minas del Pueblo de Guatemala, una firma vinculada a Federico “Fred” Machado, empresario detenido en Estados Unidos por causas de narcotráfico y lavado de dinero.
Según Del Plá, el “inconsistente cuentito” que Espert relató en televisión “no convence a nadie”. Recordó que, en un primer momento, el economista evitó responder si había recibido o no la suma, y que recién lo reconoció “cuando La Nación publicó la documentación que confirma la denuncia”.
Asimismo, sostuvo que Espert reconoció que su último contacto con Machado fue en 2019, en un vuelo privado rumbo a Viedma, pero luego admitió que lo habían convocado para un supuesto trabajo con la minera guatemalteca.
“El problema es que no existe contrato, el trabajo nunca se realizó y, para colmo, ¡Espert no devolvió la plata!”, remarcó Del Plá.
"Un gobierno de narcos y estafadores”
La candidata bonaerense fue más allá y apuntó contra la cúpula libertaria: “Los vínculos de Espert con los narcos o que el presidente tenga el mismo abogado que Machado son la gota que rebalsa el vaso”.
En esa línea, recordó el escándalo de las presuntas coimas en el área de discapacidad y la criptoestafa que, según denunció, “involucró directamente al presidente”.
Para Del Plá, la continuidad del oficialismo representa “un riesgo de salud pública”. Y concluyó: “La salida no vendrá de la mano del peronismo, que pavimentó el camino de la runfla libertaria en descomposición, sino de los trabajadores y la izquierda”.
