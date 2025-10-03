Kicillof habló sobre la denuncia contra Espert: “Tiene que dar explicaciones verosímiles”
“Tiene que dar explicaciones verosímiles”: Kicillof habló del escándalo Espert y advirtió sobre giros sospechosos y vínculos con Machado. Todo lo que dijo.Política03 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió este viernes al caso que involucra al diputado José Luis Espert, tras la aparición de su nombre en una investigación judicial en Estados Unidos vinculada al empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero.
Un pedido de “explicaciones plausibles”
El mandatario provincial remarcó la necesidad de que el dirigente liberal aclare de forma contundente su situación: “Lo único que digo es que tiene que dar explicaciones verosímiles, plausibles, que expliquen que no hubo dinero narco o vinculado al narco que haya ido a una cuenta de él o a su campaña”.
Aunque Kicillof buscó mostrarse “prudente”, subrayó la gravedad de la denuncia, ya que se trata del principal candidato opositor en la provincia de Buenos Aires.
La contabilidad que complica a Espert
Según Kicillof, en un expediente judicial de Estados Unidos apareció el nombre del legislador en registros contables de una persona presa por narcotráfico, vinculada a Machado. “Ya se conocía que había habido un giro. Después escuché que habló de varios giros”, señaló.
El gobernador destacó que no son voces kirchneristas las que pusieron en duda las finanzas de Espert: “Lemoine, la justicia de Texas, la secretaria de Lemoine, Fred Machado, la vocera de Espert. Nadie de esos es kirchnerista. Y están hablando a cara descubierta”.
Acusaciones de excolaboradores
Kicillof también recordó los dichos de Carlos Maslatón y de otros exintegrantes del espacio de Espert en 2019, quienes señalaron que faltó dinero en la campaña presidencial y que el propio diputado habría administrado fondos de forma irregular.
“Yo espero que den alguna explicación plausible. Todavía no la escuchamos. Y no lo digo yo, lo dice Fantino, que tampoco es un operador del kirchnerismo”, remarcó.
El descargo de Espert
La controversia se encendió luego de que Espert difundiera un video tras pasar por Casa Rosada. En el mensaje, reconoció haber recibido USD 200.000 en una cuenta en Estados Unidos declarada en la Argentina.
aEl diputado explicó que fue por un contrato de consultoría privada con una empresa minera de Guatemala, tras su campaña presidencial de 2019. Aseguró que no hubo irregularidades y que, en todo caso, pecó “de ingenuo”.
El Gobierno reconoció que Espert deberá dar más explicaciones
