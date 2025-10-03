José Luis Espert, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, se refirió a la controversia en torno a la transferencia de USD 200 mil recibida en 2020 y negó que se tratara de un aporte de campaña del empresario Federico Machado. Según explicó, el dinero correspondió a un contrato de consultoría económica solicitado por una empresa minera de Guatemala.

El dirigente libertario utilizó un video difundido en redes sociales para responder a las acusaciones y remarcar que nunca fue financiado por Machado en su carrera política. Tras la publicación, el presidente Javier Milei lo respaldó con un mensaje en X.

El vínculo con Machado y los inicios en política

En la grabación, Espert recordó: “A comienzos de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro La sociedad cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente”.

Ese mismo año, explicó, decidió involucrarse en política y se lanzó como candidato presidencial. “Nunca había participado de una elección y no tenía ni idea de cómo era el detrás de la escena de la política”, sostuvo.

Agregó que en aquel contexto “las ideas de la libertad volvían a sonar fuerte en Argentina” y muchas personas se acercaron a colaborar en la campaña, entre ellas Machado. Fue en ese marco que, según señaló, surgió la relación con una empresa minera que requería de sus servicios profesionales.

La contratación como consultor

Espert detalló que fue contactado por Iván Morales, representante de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala. “Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos y, sobre todo, consejo para reestructurar la deuda de la empresa. Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional”, explicó.

Tras competir en las elecciones presidenciales de 2019, donde no obtuvo un buen resultado, Espert retomó su actividad como consultor. En enero de 2020 firmó un contrato con la firma minera y en febrero recibió un adelanto de USD 200 mil en una cuenta bancaria declarada en Estados Unidos.

“Fue una condición mía que el pago se hiciera por transferencia entre bancos estadounidenses para que fuera totalmente transparente”, remarcó.

“Delincuente jamás”

El candidato aseguró que el dinero no fue un aporte de campaña ni tuvo origen ilícito. “No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales”, insistió.

Además, aclaró que su vínculo con la compañía terminó cuando la pandemia frustró el viaje que debía realizar a Guatemala para completar el trabajo.

Respecto a las acusaciones, Espert enumeró sus aclaraciones: “Uno, los pagos fueron producto de mi actividad privada. Dos, jamás recibí fondos sin justificar. Tres, nunca recibí dinero sospechado de origen ilícito. Cuatro, los trabajos por los que cobré fueron solo preparatorios. Quinto, puedo haber pecado de ingenuo, pero delincuente, jamás”.

Respuesta a las acusaciones sobre su patrimonio

Espert también se refirió a las versiones que cuestionan su crecimiento patrimonial. “En 2018 falleció mi padre. Junto con mis hermanos heredamos en Pergamino el campo que él trabajó toda su vida. Es por eso que en los años siguientes mi patrimonio crece”, señaló.

Y apuntó contra Juan Grabois: “Obviamente, a Grabois esto no le importa. Lo único que quiere es ensuciar la campaña. Quieren que los argentinos crean que somos todos lo mismo y se resignen para que nada cambie”.

Milei salió a respaldarlo

Tras la publicación del video, Javier Milei respaldó a Espert desde sus redes sociales. “El PROFE @jlespert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin”, escribió el Presidente.

Con este apoyo, La Libertad Avanza busca cerrar la polémica y sostener la candidatura de Espert de cara a las elecciones de octubre.