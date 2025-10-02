Informe revela cómo golpea el escándalo Espert en redes
El escándalo de Espert reventó las redes: 384 mil menciones y una ola de rechazo que golpea a LLA en plena campaña bonaerense. Todos los números.Encuestas02 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
El escándalo que involucra a José Luis Espert, primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, explotó en el terreno digital y amenaza con desbordar la campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre.
La denuncia sobre un presunto depósito de USD 200.000 por parte del empresario con vínculos narco Federico “Fred” Machado en 2019 puso en jaque al diputado, generando un terremoto político que ya se trasladó a redes sociales y buscadores.
La conversación digital estalló
Según un relevamiento de la consultora Enter Comunicación, entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre se registraron 384.000 menciones sobre Espert en redes sociales, provenientes de 227.000 usuarios únicos, con un alcance estimado de 12 millones de cuentas.
“El caso disparó una ola inmediata de comentarios y búsquedas en torno a Espert, convirtiéndose en el eje del debate digital”, señala el informe.
La explosión se potenció tras la entrevista que Espert brindó en A24, donde se negó a responder si había recibido dinero de Machado: “No le voy a dar el gusto a Grabois de que sea el único tema de campaña”, esquivó. Ese mismo día, el 1 de octubre, se dispararon las búsquedas en Google vinculadas a su nombre.
Un clima negativo en redes
El estudio muestra que el 45,5% de las menciones fueron negativas, con expresiones como “El Chapo Espert”, “coima”, “narco”, “corrupción” o “BMW blindado”.
En contraste, apenas el 7,1% de los comentarios fueron positivos, principalmente mensajes que acusaban a la oposición de montar una “opereta”. El 47,5% restante fue clasificado como neutral, con publicaciones informativas o fragmentos de entrevistas.
“Esto evidencia que el escándalo no solo logró instalarse en la agenda pública, sino que generó una ola de contenidos con alta carga crítica hacia Espert”, concluye el relevamiento.
Impacto político y malestar en el oficialismo
La crisis golpea a La Libertad Avanza, que hasta ahora dominaba la narrativa digital. Voces internas admiten preocupación y algunos esperan una definición de Javier Milei sobre el futuro del candidato.
La ministra y candidata Patricia Bullrich pidió explicaciones públicas, a las que se sumó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos: “Espert tiene que dar una explicación clara y contundente. No creo que deba dar un paso al costado salvo que se compruebe responsabilidad. Pero debe salir de esta situación”, afirmó en un evento de AmCham.
Por el momento, Milei evita dar señales de apartarlo, aunque en el oficialismo crece el temor a que el escándalo impacte en la recta final de la campaña.
