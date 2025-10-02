La Libertad Avanza canceló otro acto de José Luis Espert en medio del escándalo
En medio del escándalo narco, José Luis Espert canceló otro acto de campaña en La Plata. Crecen las dudas sobre su futuro en La Libertad Avanza.Política02 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
El candidato a diputado bonaerense de La Libertad Avanza, José Luis Espert, volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que se suspendiera, a último momento, un acto en La Plata.
La actividad estaba programada para este jueves 2 de octubre a las 18 en El Teatro Bar, con la participación de Francisco Adorni, Sebastián Pareja y Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias. Sin embargo, el evento fue cancelado horas antes de su inicio.
La explicación oficial fue que se superponía con la presentación de la reforma del Código Penal encabezada por Javier Milei y Patricia Bullrich en Ezeiza. Pero, en paralelo, crecen las dudas dentro de LLA sobre la candidatura de Espert.
Una seguidilla de actos frustrados
Esta no es la primera cancelación en la campaña libertaria. El lunes 29 de septiembre, Espert no asistió a un encuentro en Tres Arroyos, al que solo fue Diego Santilli. Un día después, se anunció la suspensión del acto que iba a compartir con el Presidente en San Isidro el próximo sábado 4 de octubre.
En total, el economista ya dejó en el camino tres presentaciones clave en menos de una semana, todas en la provincia de Buenos Aires.
El escándalo por vínculos con Fred Machado
Las cancelaciones coinciden con la difusión de presuntos vínculos entre Espert y el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Según trascendió en el expediente judicial norteamericano, el libertario habría recibido u$s200.000 del financista.
Aunque Milei lo ratificó como cabeza de lista para las elecciones del 26 de octubre, algunas voces del oficialismo comenzaron a marcar distancia. La más resonante fue la de Patricia Bullrich, quien advirtió que Espert “tiene que volver a los medios y contestar claro”.
Preocupación dentro del oficialismo
En La Libertad Avanza temen que el escándalo termine golpeando de lleno la campaña nacional y, además, erosione la imagen presidencial.
El caso también generó turbulencias en el Congreso: la oposición presiona para desplazar a Espert de la Comisión de Presupuesto, un puesto clave en la discusión del Presupuesto 2026 y en la negociación de la asistencia económica de Estados Unidos a través de un swap.
Movimientos internos en LLA
Según trascendió, sectores libertarios sostienen que “no es momento para que Espert se siga exponiendo” y que lo mejor sería bajar su perfil. Incluso, varios dirigentes que iban a participar del acto en La Plata se habían bajado antes, como Álvarez, por cuestiones de agenda.
La actividad había sido organizada por La Púrpura, un espacio libertario que había conseguido inscribir a más de 800 personas en pocos días. Sin embargo, la crisis que atraviesa el candidato obligó a dar marcha atrás con todo el operativo.
Bullrich, tajante con Espert: “Tiene que volver a los medios y contestar”
La ministra de Seguridad reiteró que el diputado de La Libertad Avanza debe aclarar su situación tras la denuncia por presuntos aportes del empresario acusado de narcotráfico.
De Zárate a Olavarría: el espejo de la crisis industrial en la provincia
Con fábricas paralizadas, despidos masivos y caídas históricas en la producción, Zárate, Olavarría y Campana se convirtieron en el símbolo más crudo de la recesión que atraviesa la industria bonaerense.
Larroque y la interna con La Cámpora: “Ya discutir a Axel es tapar el sol con un dedo”
El ministro bonaerense destacó el liderazgo de Kicillof tras el triunfo de septiembre, pero advirtió que aún hay tensiones internas y reclamó pluralidad pensando en 2027.
El Garrahan estalla: paro, marcha y reclamos en medio del debate en el Senado
Paro de 24 horas y marcha al Congreso: el Garrahan desafía el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica en plena sesión del Senado.
Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”
El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.
Encuesta: tensión en la opinión pública y alerta para el Gobierno
Una encuesta nacional expone un fuerte deterioro en la gestión de Milei: economía, vetos y clima social en contra. Conocé los números clave.
La última encuesta consolida la tendencia que domina la agenda
Encuesta de Management & Fit: Milei con la positiva más baja desde que es presidente. Crece la preocupación por la corrupción. Todos los números.