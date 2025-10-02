El candidato a diputado bonaerense de La Libertad Avanza, José Luis Espert, volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que se suspendiera, a último momento, un acto en La Plata.

La actividad estaba programada para este jueves 2 de octubre a las 18 en El Teatro Bar, con la participación de Francisco Adorni, Sebastián Pareja y Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias. Sin embargo, el evento fue cancelado horas antes de su inicio.

La explicación oficial fue que se superponía con la presentación de la reforma del Código Penal encabezada por Javier Milei y Patricia Bullrich en Ezeiza. Pero, en paralelo, crecen las dudas dentro de LLA sobre la candidatura de Espert.

Una seguidilla de actos frustrados

Esta no es la primera cancelación en la campaña libertaria. El lunes 29 de septiembre, Espert no asistió a un encuentro en Tres Arroyos, al que solo fue Diego Santilli. Un día después, se anunció la suspensión del acto que iba a compartir con el Presidente en San Isidro el próximo sábado 4 de octubre.

En total, el economista ya dejó en el camino tres presentaciones clave en menos de una semana, todas en la provincia de Buenos Aires.

El escándalo por vínculos con Fred Machado

Las cancelaciones coinciden con la difusión de presuntos vínculos entre Espert y el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Según trascendió en el expediente judicial norteamericano, el libertario habría recibido u$s200.000 del financista.

Aunque Milei lo ratificó como cabeza de lista para las elecciones del 26 de octubre, algunas voces del oficialismo comenzaron a marcar distancia. La más resonante fue la de Patricia Bullrich, quien advirtió que Espert “tiene que volver a los medios y contestar claro”.

Preocupación dentro del oficialismo

En La Libertad Avanza temen que el escándalo termine golpeando de lleno la campaña nacional y, además, erosione la imagen presidencial.

El caso también generó turbulencias en el Congreso: la oposición presiona para desplazar a Espert de la Comisión de Presupuesto, un puesto clave en la discusión del Presupuesto 2026 y en la negociación de la asistencia económica de Estados Unidos a través de un swap.

Movimientos internos en LLA

Según trascendió, sectores libertarios sostienen que “no es momento para que Espert se siga exponiendo” y que lo mejor sería bajar su perfil. Incluso, varios dirigentes que iban a participar del acto en La Plata se habían bajado antes, como Álvarez, por cuestiones de agenda.

La actividad había sido organizada por La Púrpura, un espacio libertario que había conseguido inscribir a más de 800 personas en pocos días. Sin embargo, la crisis que atraviesa el candidato obligó a dar marcha atrás con todo el operativo.