Una encuesta de Analía del Franco en la provincia de Buenos Aires encendió la campaña rumbo a octubre. El sondeo muestra que el peronismo le saca más de 9 puntos de ventaja a La Libertad Avanza, con un Jorge Taiana que alcanza el 35,9% de intención de voto frente al 26,8% de José Luis Espert.
La brecha de 9,1 puntos confirma la supremacía opositora en el distrito más poblado del país y alimenta las expectativas en el comando de campaña de Taiana, donde ya hablan de una diferencia que podría superar los dos dígitos.
Detrás de los principales candidatos, el relevamiento ubica a Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) con el 5%, Fernando Gray (Unión Federal) con 3,3%, Fernando Burlando (Propuesta para el Cambio) con 3,1% y Florencio Randazzo (Provincias Unidas) con 3%.
Más relegados aparecen figuras como Ricardo Alfonsín o Santiago Cúneo, con menos del 2%. Además, un 3,2% aseguró que no irá a votar, 4,9% lo hará en blanco, 1% impugnará su voto y 5,5% no sabe o no contesta.
El estudio de Del Franco no solo midió intención de voto, sino también el humor social de los bonaerenses. Y allí se refleja un pesimismo marcado con la economía y un fuerte rechazo a la gestión nacional de Javier Milei.
El 52% cree que la situación del país empeorará en los próximos meses y el 55% opina lo mismo sobre la provincia. En tanto, un 62% considera que el Gobierno de Milei “es peor o igual de malo que lo esperado”.
Por contraste, el gobernador Axel Kicillof mantiene un nivel más equilibrado de evaluación: 48,3% de opiniones positivas contra 46,7% negativas.
La encuesta también muestra que la victoria del peronismo en las elecciones provinciales del 7 de septiembre tuvo un efecto movilizador. Un 70,9% de los encuestados afirmó que ese resultado les dio “más ganas de votar” en octubre.
El entusiasmo es un dato clave: podría traducirse en una mayor participación en los comicios y reforzar la condición de la provincia como bastión opositor al oficialismo nacional.
De cara a las legislativas, la mayoría de los bonaerenses parece buscar un equilibrio de poderes: un 51,2% dijo que prefiere votar candidatos que controlen la gestión de Milei en el Congreso, frente a un 31,8% que quiere legisladores que la respalden.
Esta tendencia es más fuerte entre mujeres, mayores de 60 años y sectores populares del conurbano, mientras que los hombres jóvenes y los sectores altos se muestran más proclives a apoyar al oficialismo libertario.
El sondeo se realizó entre el 22 y el 26 de septiembre de 2025 sobre una muestra de 1.101 personas con capacidad de votar en la provincia de Buenos Aires. Combinó entrevistas domiciliarias en el Gran Buenos Aires y encuestas online autoadministradas en plataformas como Facebook, Instagram y Google.
El diseño fue probabilístico en la selección de manzanas y estratificado por peso poblacional, con cuotas de género y edad ajustadas al censo.
