Una encuesta de Analía del Franco en la provincia de Buenos Aires encendió la campaña rumbo a octubre. El sondeo muestra que el peronismo le saca más de 9 puntos de ventaja a La Libertad Avanza, con un Jorge Taiana que alcanza el 35,9% de intención de voto frente al 26,8% de José Luis Espert.

La brecha de 9,1 puntos confirma la supremacía opositora en el distrito más poblado del país y alimenta las expectativas en el comando de campaña de Taiana, donde ya hablan de una diferencia que podría superar los dos dígitos.

Qué dicen los números de la encuesta

Detrás de los principales candidatos, el relevamiento ubica a Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) con el 5%, Fernando Gray (Unión Federal) con 3,3%, Fernando Burlando (Propuesta para el Cambio) con 3,1% y Florencio Randazzo (Provincias Unidas) con 3%.

Más relegados aparecen figuras como Ricardo Alfonsín o Santiago Cúneo, con menos del 2%. Además, un 3,2% aseguró que no irá a votar, 4,9% lo hará en blanco, 1% impugnará su voto y 5,5% no sabe o no contesta.

Clima social bonaerense bajo la lupa

El estudio de Del Franco no solo midió intención de voto, sino también el humor social de los bonaerenses. Y allí se refleja un pesimismo marcado con la economía y un fuerte rechazo a la gestión nacional de Javier Milei.

El 52% cree que la situación del país empeorará en los próximos meses y el 55% opina lo mismo sobre la provincia. En tanto, un 62% considera que el Gobierno de Milei “es peor o igual de malo que lo esperado”.

Por contraste, el gobernador Axel Kicillof mantiene un nivel más equilibrado de evaluación: 48,3% de opiniones positivas contra 46,7% negativas.

Impacto electoral del triunfo peronista en septiembre

La encuesta también muestra que la victoria del peronismo en las elecciones provinciales del 7 de septiembre tuvo un efecto movilizador. Un 70,9% de los encuestados afirmó que ese resultado les dio “más ganas de votar” en octubre.

El entusiasmo es un dato clave: podría traducirse en una mayor participación en los comicios y reforzar la condición de la provincia como bastión opositor al oficialismo nacional.

La preferencia de los votantes para el Congreso

De cara a las legislativas, la mayoría de los bonaerenses parece buscar un equilibrio de poderes: un 51,2% dijo que prefiere votar candidatos que controlen la gestión de Milei en el Congreso, frente a un 31,8% que quiere legisladores que la respalden.

Esta tendencia es más fuerte entre mujeres, mayores de 60 años y sectores populares del conurbano, mientras que los hombres jóvenes y los sectores altos se muestran más proclives a apoyar al oficialismo libertario.

Metodología del relevamiento

El sondeo se realizó entre el 22 y el 26 de septiembre de 2025 sobre una muestra de 1.101 personas con capacidad de votar en la provincia de Buenos Aires. Combinó entrevistas domiciliarias en el Gran Buenos Aires y encuestas online autoadministradas en plataformas como Facebook, Instagram y Google.

El diseño fue probabilístico en la selección de manzanas y estratificado por peso poblacional, con cuotas de género y edad ajustadas al censo.