Jubilados en crisis: la canasta supera cinco haberes mínimos

La canasta de los jubilados trepó a $1.514.000 en octubre. Crece la bronca por haberes de $279.000 y bonos que no alcanzan. Todos los números.

La canasta de jubilados superó los $1.500.000 en octubre

La Canasta Básica de los Jubilados alcanzó en octubre de 2025 los $1.514.074,13, marcando un salto del 26,12% respecto a los $1.200.523 de abril. El dato surge de un relevamiento de la Defensoría de la Tercera Edad y deja al descubierto la profunda brecha entre los ingresos y los gastos de millones de adultos mayores en la Argentina.

Cómo se mide la canasta de jubilados

El cálculo se actualiza cada seis meses y se basa en la estructura de consumo del Indec, ajustada a las necesidades específicas de la población mayor. Se releva en grandes centros urbanos con alta presencia de jubilados, como CABA, Conurbano, Rosario, Córdoba y Mendoza.

La canasta contempla vivienda, alimentos, limpieza, transporte, medicamentos, vestimenta, recreación y servicios.

  • Alimentos: $348.000
  • Medicamentos: $402.880
  • Vivienda: $294.000
  • Limpieza: $107.444
  • Transporte: $85.200
  • Vestimenta: $57.500
  • Recreación: $96.000
  • Servicios: $123.050

Canasta básica jubilados octubre 2025

El peso de los medicamentos

El rubro más costoso para los adultos mayores es la medicación, que representa el 27% de la canasta. Según el informe, este gasto contempla tratamientos para distintas patologías y se calcula con descuentos de obra social.

La brecha con las jubilaciones mínimas

Mientras tanto, 4,5 millones de jubilados cobran la mínima de $279.121,71 más un bono de $70.000, lo que equivale a menos de una cuarta parte del costo de la canasta.

Evolución de la canasta básica octuber 2025

Los beneficiarios de la PUAM perciben $223.297,36 más bono, y las pensiones no contributivas por discapacidad alcanzan $265.385,19 más bono.

Semino: “Una crisis humanitaria”

Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, advirtió que el panorama es crítico: “No es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta. La deuda sigue siendo con ellos”, afirmó.

Y agregó: “Venimos planteando la emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional de las personas mayores. Estamos frente a una crisis humanitaria”.

Protestas frente al Congreso

Cada miércoles, jubilados se movilizan frente al Congreso para denunciar la situación. Sin embargo, se enfrentan a protocolos de seguridad que restringen protestas pacíficas.

El contexto es aún más complejo tras el veto presidencial al aumento de 7,2% en jubilaciones y pensiones aprobado por el Congreso, así como a la actualización del bono a $110.000. Según el CEPA, esta medida significa una pérdida de $468 mil millones mensuales para el conjunto de jubilados del país.

Los descuentos que ofrece Anses

En paralelo, el Gobierno lanzó un programa de beneficios para jubilados con descuentos en supermercados y reintegros bancarios.

  • Disco, Jumbo y Vea: 10% general + 20% en limpieza y perfumería.
  • Coto y La Anónima: 10% en todos los rubros.
  • Carrefour: 10% con tope mensual de $35.000.
  • Día: 10% con límite de $2.000 por compra (acumulable con otras promos).
  • Josimar: 15% sin tope.
No obstante, especialistas advierten que estos beneficios no alcanzan para compensar el impacto de una canasta básica que supera holgadamente el millón y medio de pesos.

