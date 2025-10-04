Candidato "lilito" preocupado por el Congreso: “Puede empeorar”
Juan Manuel López lanzó fuertes definiciones en campaña: apuntó contra Milei y el kirchnerismo y buscó instalarse como tercera opción en octubre.Legislativas04 de octubre de 2025Mariana Portilla
El primer candidato a diputado nacional por la Coalición Cívica en la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel López, intensificó su campaña en el Conurbano bonaerense con una visita a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).
En diálogo con vecinos y estudiantes, el dirigente dejó una frase que marca el tono de su campaña: “Me preocupa que el Congreso pueda empeorar. Estamos por fuera de los extremos y queremos representar a esa sociedad que necesita una opción seria y coherente”.
López, jefe del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara Baja, se diferenció con fuerza tanto del oficialismo como de La Libertad Avanza: “Hay mucha gente que no quiere votar ni a Milei ni al kirchnerismo. Nuestra opción es la de los que saben legislar, los que podemos poner límites sin obstruir y, al mismo tiempo, construir futuro”.
El candidato subrayó además que su espacio no busca “poner palos en la rueda”, sino garantizar que el Estado se ocupe de lo esencial: la salud, la justicia y la educación.
Del encuentro en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLZ participaron las candidatas a diputadas nacionales Elsa Llenderrozas (UCR) y Maricel Etchecoin (Coalición Cívica ARI), además del concejal lomense Jorge Villalba.
La jornada incluyó una recorrida por la Escuela Media 6 y la sala de primeros auxilios Dr. Ricci, donde los referentes de la Coalición Cívica escucharon inquietudes de docentes y personal de salud.
Agenda cargada en el Conurbano
La campaña de López se expande por todo el territorio bonaerense. Este viernes estuvo en San Fernando junto al dirigente radical Sebastián Salvador, donde conversó con comerciantes de la avenida Avellaneda y compartió un café con vecinos.
Más tarde, participó de una actividad en San Isidro acompañado por Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica. En tanto, este sábado el “lilito” llevará su recorrida a Longchamps y Glew, en el partido de Almirante Brown.
