—¿Cómo analiza el resultado del 43% que obtuvo Nuevos Aires en las elecciones del 7 de septiembre y qué representa para la proyección política del espacio a nivel local?

La verdad es que estamos muy contentos con el resultado, sobre todo teniendo en cuenta la ola que se dio en toda la provincia de Buenos Aires, donde en la mayoría de los distritos ganaban Fuerza Patria o La Libertad Avanza, quedando siempre en primer o segundo lugar. Que una fuerza nueva como Nuevos Aires haya ganado en Gonzales Chaves nos llena de alegría. Es un voto de confianza a la gestión municipal que venimos desarrollando y también a este nuevo espacio político que nace desde nuestro distrito hacia toda la provincia, con una mirada bonaerense.

—Lograron romper con la polarización que se vio en gran parte de la provincia

Exactamente. Hasta ese momento no sabía cómo venía la tendencia provincial, pero cuando terminó el recuento y empecé a ver en redes los resultados de otros municipios, tomé dimensión de lo que había pasado. En casi toda la provincia hubo una polarización extrema ese domingo, así que para nosotros este resultado es un respaldo enorme, una señal de confianza para seguir avanzando y consolidando este espacio político.

—A partir de diciembre, ¿cómo quedará conformado el Concejo Deliberante? ¿Cuántas bancas incorpora Nuevos Aires?

Incorporamos tres concejales. De esta forma, el bloque oficialista de Nuevos Aires tendrá seis bancas, Fuerza Patria contará con cinco y La Libertad Avanza con una.

Lucía Gómez durante una reunión con el ministro de Educación Alberto Sileoni.

—Esta es la segunda victoria consecutiva de su gestión. ¿Cuáles son las prioridades que se plantea el gobierno local para los próximos años?

Seguimos apostando con fuerza a la salud pública. Hace dos años, cuando estábamos en campaña, decíamos que era necesario fortalecer el primer nivel de atención, y hoy eso ya se logró. Todos los CAPS barriales están en funcionamiento, y el hospital brinda atención médica en las localidades de De la Garma, Juan Eulogio Barra y Vázquez, donde antes no existía esa cobertura. Además, se sumaron nuevas especialidades, por ejemplo, en De la Garma. Nuestro compromiso es sostener y seguir fortaleciendo ese trabajo.

—En el plano provincial, varios intendentes y legisladores de la oposición reclamaron al gobernador la presentación del Presupuesto 2026. Desde su mirada, ¿qué áreas deberían ser prioritarias para la inversión provincial el próximo año?

En primer lugar, la educación. Es fundamental seguir fortaleciendo el sistema educativo en cada distrito. A nivel nacional hay un claro desfinanciamiento y una falta de apuesta a la educación pública, pero desde la provincia de Buenos Aires se viene trabajando de manera articulada con los municipios. En nuestro caso, tenemos seis obras en marcha en establecimientos educativos, y creemos que ese camino debe profundizarse.

En salud, la mayoría de los municipios del interior tienen como único efector al sistema público. Para que ese sistema se mantenga y crezca, necesitamos el acompañamiento provincial, tanto para equipamiento e insumos como para el sostenimiento del personal médico y de enfermería.

Y, por último, en materia de obras: antes los municipios recibían financiamiento nacional, pero hoy eso ya no ocurre. Por eso, contar con el respaldo del gobierno provincial para avanzar en infraestructura —asfalto, cordón cuneta, cloacas— es indispensable para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.