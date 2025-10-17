Este proyecto, que comenzó a desarrollarse desde los primeros meses de la gestión, continúa avanzando de manera sostenida. A comienzos de este año, Ramiro Frapiccini, director de Movilidad de la Municipalidad de Bahía Blanca, visitó Tres Arroyos para colaborar en el análisis y la estructuración del plan.

“La experiencia pasada en materia de transporte en Tres Arroyos fue breve, pero hoy el contexto es distinto. Actualmente, muchas localidades con menos habitantes cuentan con servicios que funcionan y son utilizados. La clave está en una adecuada planificación”, se destacó en su momento.

Actualmente, la propuesta se encuentra en el Ministerio de Transporte provincial, donde Martín Mariucci se comprometió a analizarla en profundidad para garantizar su eficiencia y sostenibilidad. Este paso representa un avance importante en el camino hacia un sistema de transporte que mejore la conectividad y la seguridad vial de los vecinos tresarroyenses.

Se presentó en Diputados el proyecto de ley para la creación de la Universidad Nacional de Tres Arroyos (UNTA)

Este logro es el resultado de una gestión impulsada por el intendente Pablo Garate, quien desde el inicio de su mandato asumió el compromiso de convertir la universidad en una realidad para Tres Arroyos. Desde el primer día, sostuvo que la educación superior debía ser una prioridad para el crecimiento y el arraigo local, y hoy ese compromiso comienza a concretarse.

El trabajo se llevó adelante de manera articulada con Alberto Dibber, Patricio Ferrario y Valeria Guido, actual coordinadora de CRESTA, quienes junto al intendente conformaron un equipo que impulsó, acompañó y gestionó cada instancia de este proyecto.

El proyecto, presentado por el Diputado Nacional Hugo Yasky y acompañado por las diputadas Blanca Osuna y Danya Tavela, propone la creación de una universidad pública, gratuita e inclusiva, con sede en Tres Arroyos y alcance regional hacia los distritos de Adolfo González Chaves, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, General La Madrid, Laprida, Lobería, Monte Hermoso, San Cayetano y Necochea.

La iniciativa busca garantizar el acceso a la educación universitaria a miles de jóvenes del sudoeste bonaerense, con una oferta académica orientada a las necesidades productivas, agroalimentarias e industriales de la región.

El proyecto plantea una universidad moderna e innovadora, organizada por departamentos y con carreras que respondan a la demanda del contexto. También prevé la conformación de un Consejo Consultivo integrado por representantes del sector social y productivo regional.

El camino hacia la UNTA se apoya en la experiencia del Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA), que desde 2005 ha formado a más de 10.000 estudiantes y mantiene convenios con numerosas universidades nacionales.

“Este proyecto no es solo una propuesta educativa, es una apuesta al futuro de Tres Arroyos. Tener nuestra universidad significa más oportunidades, más arraigo y más desarrollo para toda la región”, destacó el intendente Pablo Garate.

Presentación del programa PUPAA con participación de emprendedores locales

Con la presencia de distintas áreas del Municipio y una muy buena participación de emprendedores del distrito, la responsable zonal del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), Vicky Appathie, presentó el programa PUPAA (Pequeñas Unidades Productivas Alimentarias).

Desde la Dirección de Producción ya se está acompañando a varios emprendimientos en el proceso de adhesión al programa, que representa una gran oportunidad para acceder a herramientas y recursos que fortalecen la producción local.