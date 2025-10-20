Ramón Lanús: "El futuro del país está en juego"

El jefe comunal de San Isidro, Ramón Lanús, se refirió al contexto político de cara a las elecciones del domingo. Al respecto, dijo “en 2023 los argentinos tomamos una decisión histórica: dijimos basta a la corrupción y al populismo, y elegimos un cambio de fondo”.

En ese sentido, defendió al gobierno encabezado por Javier Milei y aseguró que "está impulsando ese cambio en un contexto difícil. La Argentina sigue siendo un paciente en estado crítico y necesita respaldo y unidad”.

El alcalde de Lanús comentó “Como intendente del PRO y con la experiencia de haber sido parte del gobierno de Mauricio Macri, estoy convencido de que hoy es momento de acompañar con firmeza”.

“El 26 de octubre defendamos el rumbo. Lo que está en juego no es un cargo ni un partido: es el futuro de la Argentina”, dijo.



Se presentó el programa "Aprendizajes en la Primera Infancia. Manos en Red"

Con la presencia del intendente Ramón Lanús, funcionarios del área de Educación local, representantes de la Fundación Navarro Viola y de la OEI, docentes y miembros de los Centros Faro de la Primaria Infancia, se presentó el programa "Aprendizajes en la Primera Infancia. Manos en Red".

Cabe mencionar que la OEI y la Fundación Navarro Viola, que desde hace cinco décadas trabaja en el acompañamiento de la primera infancia y las personas mayores, eligieron al Municipio de San Isidro como fase de diseño y piloto de este programa de alcance nacional.

Por eso, desde este mes y hasta mayo de 2026, el programa se desarrollará exclusivamente en San Isidro para luego ir desembarcando en forma progresiva y escalonada en otras localidades a través de la activa participación de distintos gobiernos municipales y provinciales.

“En San Isidro, estamos plenamente convencidos de que invertir en la primera infancia es fundamental. Confiamos en que este proceso que se abre hoy nos va a ayudar a mejorar los aprendizajes de los chicos que asisten a nuestros centros, aprovechando para marcar la diferencia en su presente y futuro”, valoró el intendente Ramón Lanus.

La iniciativa apunta al desarrollo de propuestas de capacitación y formación de las educadoras, personal y equipos técnicos de los Centros Faro e incluye la creación de instancias de evaluación diagnóstica y de resultados que permitirán consolidar un modelo de intervención sostenible. Además, Navarro Viola entregará libros a estos Centros para colaborar en el equipamiento de sus respectivas bibliotecas.

Y el Municipio articula las áreas de Salud, Desarrollo Humano, Primera Infancia y Educación mediante el Gabinete Social. Un proceso que también busca mejorar la atención, el cuidado, la estimulación y los aprendizajes de los niños que asisten a centros municipales y aliados, fortaleciendo a la vez el vínculo con sus familias.

Cabe destacar que el Municipio, a través de sus cuatro Centros Faro y de los espacios aliados (Manitos, Casa de Galilea, Centro Faro CONIN y Sagrada Familia) desarrolla desde el segundo semestre de 2024, junto con Navarro Viola, el programa “Primera Infancia Primero” que benefició a 200 familias y a más de 250 niñas y niños de 0 a 5 años.

En este marco, Navarro Viola acompaña el diseño de las políticas de primera infancia aportando especialistas y herramientas, entre ellos, Fundación Trauma para el sistema integrado de datos y Flavia Raineri para la definición de la ruta de atención del Desarrollo Infantil Temprano.

“Esta nueva iniciativa tripartita nos ayudará a mejorar la atención, el cuidado, la estimulación y los aprendizajes de los chicos, siendo muy conscientes de que el trabajo que se da en estos espacios son clave en el futuro de las familias”, sostuvo Mercedes Sanguineti, secretaria de Educación, Cultura y Trabajo de San Isidro.