"Estoy convencido de que ninguno de los candidatos/as de Fuerza Patria va a votar en contra de los intereses de los bonaerenses. Y lo pude compartir en un plenario con representantes gremiales de UPCN de 20 municipios de la provincia en Malvinas Argentinas", comentó el mandamás de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, en sus redes sociales.

Al respecto, detalló "Fue un encuentro muy valioso para reflexionar juntos sobre el presente que vivimos y el futuro que queremos construir: uno donde el Estado esté del lado de la gente, invirtiendo en salud, educación y obra pública para dignificar a cada argentino y argentina".

"Les pedí que sigamos hablando con todos, incluso con quienes hoy se sienten descreídos de la política. Porque este domingo tenemos la oportunidad de ponerle un freno a las políticas de atropello del Gobierno Nacional y defender los derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras", comentó el alcalde.

La elección del domingo

El domingo 26 de octubre, la ciudadanía elegirá 127 diputados y 24 senadores, renovando así una parte significativa del Congreso.

El resultado de la votación determinará la composición parlamentaria a partir del 10 de diciembre, fecha en la que asumirán los nuevos legisladores.

Por primera vez, el proceso electoral contará con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) para la elección de cargos legislativos en todo el país.