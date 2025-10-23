Hagman alerta: “Milei puede llevarse puesta la soberanía”

El primer candidato a diputado de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires, Itai Hagman, aseguró que las elecciones de este domingo “pueden ser bisagra si la Argentina avanza en este camino”. El economista y legislador advirtió que está en juego “si la sociedad decide poner un límite” a las políticas del Gobierno, y alertó que la administración de Javier Milei podría “llevarse puesta la soberanía del país y cuestiones estratégicas”.

Hagman explicó que la aspiración de Fuerza Patria es repetir en la Ciudad de Buenos Aires un escenario similar al de la provincia, donde se dio una victoria contundente del peronismo. Sin embargo, anticipó que se tratará de una elección pareja, y denunció que el Gobierno mantiene apoyos mediante “una suerte de extorsión a la población”. Incluso recordó declaraciones de Donald Trump: “o lo votan a Milei o le sueltan la mano”, señaló.

El diputado también comentó sobre el impacto del nuevo sistema de Boleta Única en Papel, destacando que será la primera vez que se implemente y que su efecto en los resultados es todavía “bastante impredecible”.



El mensaje de las urnas y la necesidad de consensos

“Nuestra expectativa es que el domingo 26 de octubre la sociedad use el voto para dar un mensaje. Y ese mensaje tendrá consecuencias: los gobiernos tienen que prestarle atención a las urnas”, aseguró Hagman, enfatizando que un resultado contundente obligará al Ejecutivo a escuchar y actuar en consecuencia.

Respecto al Presupuesto 2025, criticó la falta de diálogo del Gobierno: “Para consensuar tiene que haber voluntad política. El ministro de Economía, Luis Caputo, no pisó una sola vez el Congreso en 22 meses de gestión, es una anomalía absoluta”. Aseguró que si el Gobierno no corrige estas falencias, los ciudadanos se los harán ver con su voto.



Hagman cuestionó el plan económico de Milei y defendió la posibilidad de alcanzar equilibrio fiscal sin afectar a los sectores más vulnerables. “La estabilidad macroeconómica es compatible con la justicia social”, afirmó.

El legislador también analizó la reciente turbulencia financiera, aclarando que no se explica únicamente por el contexto electoral: “Si cada cinco o seis meses se necesita una inyección de u$s20.000 millones del FMI, del Tesoro estadounidense o mediante blanqueos, se habla de una macroeconomía que no funciona. El problema no es de ahora, sino desde el inicio del gobierno”, subrayó.

Por último, señaló que Milei deberá sentarse a dialogar y consensuar, y que de no hacerlo “asumirá las consecuencias de no hacerlo”. Para el diputado, estas elecciones representan una oportunidad histórica para que la sociedad argentina marque un límite y establezca un rumbo más equilibrado y justo para el país.