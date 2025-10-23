El economista Ricardo Arriazu, uno de los principales referentes del presidente Javier Milei, advirtió que, si el oficialismo no logra un resultado electoral favorable, el dólar podría dispararse a cualquier nivel. La advertencia se produjo durante su exposición en la 2° Cumbre Aseguradora Argentina, realizada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Arriazu explicó dos posibles escenarios según el resultado de los comicios del domingo 26 de octubre: si el oficialismo alcanza al menos un tercio de los escaños en alguna de las cámaras, el respaldo de Estados Unidos se mantendría. “La economía cambiaría de la noche a la mañana”, aseguró. En ese contexto, proyecta que el dólar podría descender a un rango de $1.300 a $1.350.

En cambio, si no se logra el umbral requerido, “es probable que Washington retire su respaldo”, lo que complicaría la resolución de deuda y aumentaría la presión sobre el dólar. “Si las elecciones salen mal, se acaba la ayuda de Estados Unidos, ¿y a cuánto se va el dólar? Cualquier nivel″.

Y agregó: “Pero la incertidumbre tiene costos. El riesgo país argentino es 10 veces superior al de Uruguay y Paraguay y tenemos números macroeconómicos infinitamente mejores”.

Advertencia sobre la pulseada cambiaria

El economista recordó que, de los últimos 44 años, 20 registraron crecimiento negativo debido a corridas cambiarias. “Cada año con caída económica fue por gente queriendo cambiar pesos a dólares porque no confía en la moneda local. Y siempre ganaron. Alguna vez hay que ganársela”, enfatizó.

Incluso con un resultado adverso, Arriazu señaló que valdría la pena usar recursos propios para contener la demanda de divisas, aunque el proceso sea “doloroso”.

Críticas a la banda cambiaria y a la devaluación

Arriazu cuestionó el esquema de bandas cambiarias y la no acumulación de reservas, y se mostró contrario a una devaluación. “Cada vez que subió el tipo de cambio real fue por crisis políticas o salida de capitales. Cuando la situación se normaliza, vuelve a caer. El Gobierno no controla el tipo de cambio real, sino el nominal. Además, cada vez que subió, la actividad económica cayó”, explicó.

Asimismo, aseguró que la economía tiene equilibrio macroeconómico, aunque hay una “gran pulseada con respecto al dólar”. Destacó que el país cuenta con una de las deudas de mercado más bajas del mundo (19% del PBI) y que, con estabilidad política y respaldo internacional, podría aprovechar sectores como energía, minería, agro e industria del conocimiento para crecer hasta un 5,5% anual.

“Somos campeones en desaprovechar oportunidades. El título de mi charla era ‘Soñando con una Argentina posible’, y no es casualidad”, concluyó Arriazu.