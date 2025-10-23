Lousteau cerró su campaña con fuertes críticas a Milei y al kirchnerismo

Con un discurso centrado en superar la grieta política, Martín Lousteau encabezó el cierre de campaña de Ciudadanos Unidos, el espacio que busca posicionarse en el centro electoral. El acto se realizó en una fábrica recuperada de La Boca, donde participaron alrededor de 700 personas.

Durante el encuentro, los candidatos lanzaron duras críticas tanto al presidente Javier Milei como al kirchnerismo, y presentaron sus principales propuestas en materia de educación, economía, seguridad, salud mental y jubilaciones.

Antes de los discursos, se proyectó un video con escenas en las que Milei, Cristina Kirchner y Alberto Fernández aparecían agrediendo a interlocutores. Tras el clip, Lousteau ingresó al escenario junto a Graciela Ocaña, quienes encabezan las listas para Diputados y Senadores.

Críticas a Milei y al vínculo con Estados Unidos

Lousteau, que recientemente recibió el respaldo de los seis gobernadores de Provincias Unidas, reiteró sus críticas al “rescate de último momento” de Estados Unidos para frenar la corrida cambiaria, al que definió como un signo de dependencia económica.

También reprochó a sus adversarios Itai Hagman (Fuerza Patria) y Alejandro Fargosi (La Libertad Avanza) por no participar del debate porteño.

El senador radical apuntó directamente contra Milei: “Solo se refiere a las pymes, a la educación pública o a la cultura cuando busca autopromocionarse o descalificar a otros”. Cuestionó que el mandatario haya utilizado la mención a las pymes para “promocionar una criptoestafa”, que hable de educación “solo para atacarla” y que su única referencia a los docentes universitarios haya sido para llamar “profe” a José Luis Espert.

Lousteau también recordó el episodio en el que Milei insultó a un niño con autismo y señaló que el Presidente solo habló de cultura para referirse a su propio acto en el Movistar Arena.

“Pasamos de la inflación a una economía con los motores apagados”

El dirigente sostuvo que ante los reclamos sociales, Milei responde con desprecio, citando frases como “entonces las calles tendrán que estar repletas de cadáveres”. Cuestionó además las promesas del Presidente de convertir a la Argentina en España en cinco años o en Alemania en diez, al tiempo que el país enfrenta una recesión profunda.

“Pasamos de tener 200 por ciento de inflación a una economía con los motores apagados, pero no tiene por qué ser así”, afirmó Lousteau, quien propuso combinar una estrategia económica responsable con una política activa de inversión pública.

El senador reclamó además una reforma tributaria integral, al sostener que el sistema actual “cae con mayor crudeza sobre los que menos tienen”.

Ocaña: “Es inmoral que un jubilado gane 397 mil pesos mientras otros cobran millones”

Por su parte, Graciela Ocaña centró su discurso en la situación de los adultos mayores, a quienes calificó como “los que más sufren y son víctimas de estafas virtuales y otros delitos”.

Presentó una propuesta para garantizar la cobertura del 95% en 50 medicamentos esenciales para jubilados con patologías crónicas, dejando solo un 5% a cargo del beneficiario. Aseguró que el plan es viable con “licitaciones transparentes, sin el 3% para Karina y el 5% para Cristina”, en alusión a presuntos sobreprecios.

También pidió eliminar las jubilaciones de privilegio, incluyendo los haberes de expresidentes y herederos, y sostuvo: “Es inmoral que un jubilado gane 397.000 pesos con bono, mientras que Alberto Fernández y Zulema Menem cobran millones”.

En materia de seguridad, propuso agravar las penas por delitos contra mayores y denunció la falta de financiamiento al Hospital Garrahan, ironizando: “No hay plata para el Garrahan, pero sí para reimprimir boletas por el caso Espert”.

Piera Fernández y el “gran acuerdo nacional educativo”

La segunda candidata a diputada, Piera Fernández, ex presidenta de la FUA, puso el foco en la educación y la salud mental. Planteó como prioridad avanzar hacia un “gran acuerdo nacional educativo” que trascienda los gobiernos y permita construir políticas de Estado.

“El objetivo es reducir el ausentismo, garantizar condiciones laborales seguras y dignas, y desarrollar un plan nacional de infraestructura escolar”, explicó. Y replicó a Milei: “Si queremos ser como Alemania o España, lo que hay que hacer es construir escuelas, no cerrarlas”.

En cuanto a salud mental, Fernández advirtió que es “uno de los mayores problemas de los jóvenes hoy”. Propuso un plan nacional de prevención del suicidio y una nueva ley de salud mental que incremente la inversión y fortalezca la formación profesional.

Alertó además sobre el auge de las apuestas online entre adolescentes, al indicar que “ocho de cada diez hicieron apuestas en el último año”. En respuesta, propuso regular a los operadores y prohibir la publicidad dirigida a menores.

Ocampo propuso una ciberpolicía nacional

Finalmente, Martín Ocampo, segundo candidato a senador y exministro de Seguridad porteño, abordó la problemática de la inseguridad. “Los problemas de seguridad no se resuelven con discursos fuertes ni con fotos con policías”, afirmó, y recordó su gestión en la creación de la Policía de la Ciudad.

Propuso la creación de una ciberpolicía nacional, especializada en el combate del ciberdelito. “El cibercrimen no empieza ni termina en la General Paz; es responsabilidad del Estado nacional combatirlo”, señaló. Explicó que esta fuerza no tendría armas, sino capacidades técnicas para enfrentar el delito digital.

“La Argentina no se resuelve con insultos ni agravios, sino con políticas concretas, diálogo y un debate sincero de ideas. Se resuelve si estamos unidos”, concluyó Ocampo.