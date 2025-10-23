Luciani dijo que está “dando la pelea” para ir por los bienes de Cristina Kirchner
El fiscal federal de la causa Vialidad, Diego Luciani, reclamó el inmediato decomiso de los bienes de la ex Presidenta al sostener que “no hay sentencia ejemplar sin recuperar lo que se robaron”.Argentina23 de octubre de 2025Mariana Portilla
El fiscal federal Diego Luciani, quien llevó adelante la acusación en la causa Vialidad que terminó con la condena a seis años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que “hay que ir por los bienes” de la exmandataria y aseguró que está “dando la pelea” para que se ejecute el decomiso ordenado por la Justicia, valuado en más de 500 millones de dólares.
Durante una disertación en un almuerzo del Rotary Club de Buenos Aires, el funcionario judicial remarcó que el fallo del Tribunal Oral Federal N° 2 “está firme, pero no se ejecuta”, y reclamó que el tribunal avance con la medida contra Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el resto de los condenados.
“El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar. Se intimó a las partes para que paguen, no pagaron. Esto es algo muy claro: hay que ir por los bienes”, señaló Luciani ante los asistentes al encuentro.
Reclamo formal ante el tribunal
El fiscal recordó que, junto a su par Sergio Mola, presentaron un dictamen ante el TOF N° 2 para solicitar que se cumpla de manera inmediata la ejecución del decomiso dispuesto en la sentencia.
La presentación se realizó tras el vencimiento del plazo de diez días hábiles que las partes tenían para pagar en forma solidaria $684.990.350.139,86, monto equivalente a unos 500 millones de dólares, por el perjuicio causado al Estado durante la ejecución de obras viales en la provincia de Santa Cruz.
En su exposición, Luciani repasó los fundamentos del alegato que sostuvo durante el juicio, en el que acusó a los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner de instaurar “un sistema de corrupción institucional” en Santa Cruz. “Fíjense lo obsceno del desvío. Lázaro Báez, que no tenía bienes registrables en 2003, adquirió en 12 años más de 420.000 hectáreas, 400 inmuebles, hoteles, camiones, aviones y 55 millones de dólares fugados al exterior. Esto es la corrupción”, afirmó.
Cuestionamientos al gobierno anterior
Luciani también denunció las presiones que, según dijo, sufrió el Poder Judicial durante la gestión de Alberto Fernández. “Durante el gobierno anterior los fiscales y jueces fuimos sometidos a operaciones y presiones impensadas en democracia, por el simple hecho de realizar nuestro trabajo”, indicó.
El fiscal recordó además los dichos del expresidente sobre su alegato en el juicio: “Dos días después de mi alegato, Alberto Fernández dijo por televisión: ‘Nisman se suicidó. Espero que Luciani no se suicide’. La aclaración es que la hipótesis investigativa sostiene que a Nisman lo mataron”, remarcó.
Luciani cerró su discurso con un mensaje sobre el impacto social de los hechos de corrupción. “Esto es lo que le quitan a las personas más vulnerables. La gran corrupción atenta contra los derechos humanos. Desde hace más de 30 años el país está siendo atacado por gobernantes corruptos que se enriquecen a costa del sacrificio de la sociedad”, afirmó.
También sostuvo que “la pena se está cumpliendo” en el caso de Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución. “La sociedad ve que una persona que ha cometido un delito tan grave está cumpliendo una pena bajo la modalidad que corresponde”, concluyó.
