A días de las elecciones, la Policía de Bullrich reprimió a jubilados en el Congreso

A solo días de las elecciones legislativas, una nueva marcha de jubilados terminó con empujones, golpes y tensión frente al Congreso. La Policía Federal Argentina, bajo las órdenes del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, aplicó el protocolo antipiquetes con fuerza y desalojó a adultos mayores que reclamaban por aumentos y medicamentos en medio de la crisis económica.

Los incidentes comenzaron pasadas las 14, cuando el grupo de manifestantes inició la tradicional ronda por la avenida Rivadavia. Las imágenes mostraron cómo efectivos empujaron bruscamente a jubiladas y jubilados que marchaban por la vereda, cumpliendo el protocolo oficial. Sin embargo, el operativo se desbordó cuando un hombre mayor fue golpeado y cayó al suelo, generando una ola de indignación.

“¡Son jubilados, carajo!”, gritaron los presentes, mientras los efectivos formaban un cordón y montaban un vallado improvisado frente al edificio del Congreso. Camiones hidrantes, infantería y más de un centenar de uniformados fueron desplegados para una movilización que no superaba las cien personas.

“Nos empujaron, somos jubilados y discapacitados”

El clima se tensó aún más cuando los manifestantes denunciaron agresiones directas. “Me empujaron, soy discapacitado. Estaba cruzando por la senda peatonal. ¡Nos tratan como si fuéramos delincuentes!”, gritó un jubilado mientras mostraba un cartel contra Bullrich. Otro hombre denunció que los efectivos “tiraron las vallas encima” de varios adultos mayores.

“¿Cómo nos van a tratar así? Somos gente grande y nos tiran los fierros encima”, reclamó otro manifestante, mientras una mujer señalaba que a una compañera “le tiraron una base de hierro en el pie”.

A pesar del caos, los jubilados se mantuvieron en la vereda, dando vueltas alrededor del Congreso como hacen cada miércoles desde el inicio de los recortes previsionales. “A los narcos tienen que ir a buscar, no a nosotros”, lanzó un hombre mientras mostraba un cartel con la frase “Este gobierno no va más”.

Protocolo antipiquetes y campaña caliente

La aplicación del protocolo antipiquetes se convirtió nuevamente en un eje de polémica en plena recta final hacia las elecciones. Desde el Ministerio de Seguridad defienden el operativo alegando que las manifestaciones deben circular por la vereda y no cortar calles, pero las imágenes del accionar policial muestran una violencia que reaviva la tensión política.

Mientras tanto, los jubilados denuncian que el ajuste previsional los deja sin margen de subsistencia. El último aumento otorgado por ANSES en octubre fue del 1,88%, dejando el haber mínimo en $326.298, una cifra que queda muy por debajo del costo de vida real.

El contraste entre el reclamo social y la respuesta policial se instaló de lleno en la agenda electoral. A días de los comicios, la imagen de uniformados empujando a jubilados frente al Congreso se transformó en una postal incómoda para el Gobierno nacional.