Otermin: "Necesitamos una Argentina que vuelva a organizarse alrededor del trabajo y la movilidad social"

El intendente municipal del distrito de Lomas de Zamora, Federico Otermin, se refirió a las elecciones del domingo 26.

Municipales23 de octubre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente municipal del distrito de Lomas de Zamora, Federico Otermin, cuestionó al gobierno de Milei: "Hoy que el gobierno nacional promueve una reforma laboral, intenta debilitar los sindicatos y avanza sobre derechos básicos, es más importante que nunca tener dirigentes con historia y coraje en el Congreso nacional. Con Daniela nos encontramos junto a Sergio Palazzo, trabajadores y trabajadoras de Lomas de cara a las elecciones del domingo". 

lomas2

Y, desde redes, comentó "Este domingo te pido que vayas a votar por Fuerza Patria, por Jorge Taiana, Jimena López y Sergio Palazzo para que podamos ponerle un freno a Milei y consolidar la esperanza de construir una Argentina que vuelva a organizarse alrededor del trabajo y la movilidad social". 

Kicillof y MassaFuerza Patria cierra la campaña con actos en el conurbano y foco en la BUP

Cabe indicar que el domingo 26 de octubre, la ciudadanía elegirá 127 diputados y 24 senadores, renovando así una parte significativa del Congreso. El resultado de la votación determinará la composición parlamentaria a partir del 10 de diciembre, fecha en la que asumirán los nuevos legisladores.

lomas

Por primera vez, el proceso electoral contará con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) para la elección de cargos legislativos en todo el país. 

¿Qué tan representado te sentís por la política actual?

Mucho

Algo

Poco

Nada

Te puede interesar
Populares
Lucas Ghi

Entrevista GLP. “Morón está abandonado, viejo y cercado por la inseguridad”: durísima denuncia contra Lucas Ghi

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas21 de octubre de 2025

Los vecinos viven “aterrorizados” por las entraderas, los escruches y el robo de ruedas. Las calles deterioradas y mal iluminadas, el hospital funcionando “a medias” por falta de insumos y un tránsito cada vez más caótico completan el cuadro que, según afirman, refleja el decaimiento de un municipio que “ha tocado fondo”.

María José Gentile, intendenta de Nueve de Julio

Entrevista GLP. “Nueve de Julio supo ser la 'Perla del Oeste' y hoy es doloroso su estado”: siguen las críticas contra la gestión de Gentile

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas22 de octubre de 2025

Los vecinos acusan al gobierno local de abandono, falta de políticas públicas y desidia en la limpieza urbana. Denuncian una ciudad sucia y sin mantenimiento de canales ni bocas de tormenta, que agrava las inundaciones. Tras reclamar obras hídricas, señalan inacción y ausencia de respuestas del Ejecutivo.

FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado