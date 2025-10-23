Otermin: "Necesitamos una Argentina que vuelva a organizarse alrededor del trabajo y la movilidad social"
El intendente municipal del distrito de Lomas de Zamora, Federico Otermin, se refirió a las elecciones del domingo 26.Municipales23 de octubre de 2025Soledad Castellano
El intendente municipal del distrito de Lomas de Zamora, Federico Otermin, cuestionó al gobierno de Milei: "Hoy que el gobierno nacional promueve una reforma laboral, intenta debilitar los sindicatos y avanza sobre derechos básicos, es más importante que nunca tener dirigentes con historia y coraje en el Congreso nacional. Con Daniela nos encontramos junto a Sergio Palazzo, trabajadores y trabajadoras de Lomas de cara a las elecciones del domingo".
Y, desde redes, comentó "Este domingo te pido que vayas a votar por Fuerza Patria, por Jorge Taiana, Jimena López y Sergio Palazzo para que podamos ponerle un freno a Milei y consolidar la esperanza de construir una Argentina que vuelva a organizarse alrededor del trabajo y la movilidad social".
Cabe indicar que el domingo 26 de octubre, la ciudadanía elegirá 127 diputados y 24 senadores, renovando así una parte significativa del Congreso. El resultado de la votación determinará la composición parlamentaria a partir del 10 de diciembre, fecha en la que asumirán los nuevos legisladores.
Por primera vez, el proceso electoral contará con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) para la elección de cargos legislativos en todo el país.
Achával: “La Universidad Nacional de Pilar es un sueño que crece todos los días”
El intendente Federico Achával recorrió los avances del nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar y luego participó de una charla con Adolfo Pérez Esquivel y estudiantes, destacando la importancia de la educación pública como motor de transformación.
Cascallares recibió Kicillof y juntos recorrieron la nueva sede de la obra social de SATSAID
El gobernador recorrió la nueva sede de la obra social del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos (SATSAID).
"Es un orgullo que Balcarce vuelva a ocupar el lugar que merece en el automovilismo"
El Autódromo “Juan Manuel Fangio” volvió a sentir el rugido de los motores tras las obras conjuntas entre el Municipio y la Provincia.
Curutchet confía en "la fuerza del pueblo" para "ponerle freno a Milei"
El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, se refirió a las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre.
Entrevista GLP. “Morón está abandonado, viejo y cercado por la inseguridad”: durísima denuncia contra Lucas Ghi
Los vecinos viven “aterrorizados” por las entraderas, los escruches y el robo de ruedas. Las calles deterioradas y mal iluminadas, el hospital funcionando “a medias” por falta de insumos y un tránsito cada vez más caótico completan el cuadro que, según afirman, refleja el decaimiento de un municipio que “ha tocado fondo”.
Encuesta revela datos alarmantes para el Gobierno en plena campaña
Una nueva encuesta refleja el deterioro económico: más de la mitad de los argentinos no llega a fin de mes y crece la percepción de corrupción en el Gobierno.
Entrevista GLP. “Nueve de Julio supo ser la 'Perla del Oeste' y hoy es doloroso su estado”: siguen las críticas contra la gestión de Gentile
Los vecinos acusan al gobierno local de abandono, falta de políticas públicas y desidia en la limpieza urbana. Denuncian una ciudad sucia y sin mantenimiento de canales ni bocas de tormenta, que agrava las inundaciones. Tras reclamar obras hídricas, señalan inacción y ausencia de respuestas del Ejecutivo.