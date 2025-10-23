El intendente municipal del distrito de Lomas de Zamora, Federico Otermin, cuestionó al gobierno de Milei: "Hoy que el gobierno nacional promueve una reforma laboral, intenta debilitar los sindicatos y avanza sobre derechos básicos, es más importante que nunca tener dirigentes con historia y coraje en el Congreso nacional. Con Daniela nos encontramos junto a Sergio Palazzo, trabajadores y trabajadoras de Lomas de cara a las elecciones del domingo".

Y, desde redes, comentó "Este domingo te pido que vayas a votar por Fuerza Patria, por Jorge Taiana, Jimena López y Sergio Palazzo para que podamos ponerle un freno a Milei y consolidar la esperanza de construir una Argentina que vuelva a organizarse alrededor del trabajo y la movilidad social".

Cabe indicar que el domingo 26 de octubre, la ciudadanía elegirá 127 diputados y 24 senadores, renovando así una parte significativa del Congreso. El resultado de la votación determinará la composición parlamentaria a partir del 10 de diciembre, fecha en la que asumirán los nuevos legisladores.

Por primera vez, el proceso electoral contará con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) para la elección de cargos legislativos en todo el país.