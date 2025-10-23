El peronismo bonaerense pone este jueves el broche final a su campaña electoral con un acto central en San Martín, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el candidato a diputado nacional Jorge Taiana.

Con los números de las encuestas a su favor y el gobierno nacional convulsionado por movimientos de gabinete y tensiones internas en el bloque libertario, la estrategia de Fuerza Patria busca consolidar su respaldo en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones del domingo 26.

Un acto plural y territorial

La cita será a las 16 horas en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y reunirá a jubilados, empresarios PyMEs, universitarios, profesionales del Garrahan, mujeres, diversidades, trabajadores de la obra pública, del INTI, el INTA y la CNEA.

La campaña territorial del oficialismo provincial priorizó recorridas y actos de alcance segmentado, dejando de lado concentraciones multitudinarias.

Además, la jornada servirá para capacitar a los fiscales de Fuerza Patria en Almirante Brown y Berazategui, reforzando la difusión sobre el uso de la Boleta Única de Papel (BUP), que debuta en estas elecciones en la provincia.

“Uno de cada cinco trabajadores es pobre, las ventas minoristas PyMEs cerraron con retroceso y el 87 por ciento de los consumidores está endeudado y tiene dificultades para pagar la tarjeta”, advirtió Taiana en Moreno, al repasar las razones para “ponerle un freno a Milei” y cerrar la campaña que lo devolverá al Congreso de la Nación.

“Defender la soberanía es también defender el derecho de nuestro pueblo a vivir con dignidad, sin ser rehenes de otro país ni de los mercados”, agregó, acompañado por la intendenta Mariel Fernández, Sergio Palazzo, Vanessa Siley y Fernanda Miño, entre otras figuras de peso.

Taiana remarcó además: “No hay soberanía posible si las decisiones del Banco Central se discuten en los escritorios de JP Morgan o se alinean con los intereses de Wall Street. Un país soberano dialoga con el mundo desde su propio interés nacional, no desde la sumisión. Fuerza Patria es la garante de la defensa de la industria y del esfuerzo argentino. Cuando se apagan las máquinas en nuestras fábricas no solo se pierde producción: se apaga parte del proyecto de Nación. La industria es el corazón de la independencia económica; sin ella, quedamos reducidos a proveedores de materias primas y mano de obra barata”.

Unidad interna y estrategia electoral

El acto en San Martín se suma a una serie de actividades recientes: un plenario de la CGT con candidatos sindicales y Kicillof en La Plata, recorridas con jubilados y personas con discapacidad en la Segunda y Cuarta sección, y visitas de la candidata Jimena López por parques industriales y distritos del interior.

El domingo, Fuerza Patria repetirá el búnker usado en las elecciones del 7 de septiembre, en un hotel céntrico frente al Teatro Argentino, donde se coordinarán la estrategia comunicacional y la difusión de resultados. Los equipos de ceremonial del Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora y el Frente Renovador se reunieron para coordinar la presencia de dirigentes y evitar que un solo espacio se lleve la centralidad del acto.

Salud y presencia gremial en Burzaco

En paralelo, el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) inaugura este jueves en Burzaco una nueva sede de su obra social TVSalud, con la presencia del gobernador Kicillof. La obra, que reemplaza a la anterior sede de Lomas de Zamora, se realiza en un contexto de “desfinanciamiento” del sistema de salud nacional, según indicó el gremio.

La delegación busca mantener la atención sanitaria de cerca para los aproximadamente 50.000 beneficiarios de la obra social, consolidando la presencia territorial del sindicato en el sur del conurbano.