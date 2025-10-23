Fuerza Patria cierra la campaña con actos en el conurbano y foco en la BUP

El peronismo bonaerense confluirá en un gran acto encabezado por Kicillof, Massa y Taiana en la UNSAM junto a estudiantes, jubilados, PyMEs y trabajadores.

Política23 de octubre de 2025Pamela OrellanaPamela Orellana
Kicillof y Massa
Kicillof y Massa

El peronismo bonaerense pone este jueves el broche final a su campaña electoral con un acto central en San Martín, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el candidato a diputado nacional Jorge Taiana.

Con los números de las encuestas a su favor y el gobierno nacional convulsionado por movimientos de gabinete y tensiones internas en el bloque libertario, la estrategia de Fuerza Patria busca consolidar su respaldo en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones del domingo 26.

Un acto plural y territorial

La cita será a las 16 horas en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y reunirá a jubilados, empresarios PyMEs, universitarios, profesionales del Garrahan, mujeres, diversidades, trabajadores de la obra pública, del INTI, el INTA y la CNEA.

Fernando Raitelli, intendente de Brandsen.Entrevista GLP. “El presente de Brandsen es malo y el panorama a futuro es peor”: acusan a Fernando Raitelli de abandono y falta de gestión

La campaña territorial del oficialismo provincial priorizó recorridas y actos de alcance segmentado, dejando de lado concentraciones multitudinarias.

Además, la jornada servirá para capacitar a los fiscales de Fuerza Patria en Almirante Brown y Berazategui, reforzando la difusión sobre el uso de la Boleta Única de Papel (BUP), que debuta en estas elecciones en la provincia.

“Uno de cada cinco trabajadores es pobre, las ventas minoristas PyMEs cerraron con retroceso y el 87 por ciento de los consumidores está endeudado y tiene dificultades para pagar la tarjeta”, advirtió Taiana en Moreno, al repasar las razones para “ponerle un freno a Milei” y cerrar la campaña que lo devolverá al Congreso de la Nación.

Fuerza Patria en Buenos Aires: actos y recorridas con la BUP

“Defender la soberanía es también defender el derecho de nuestro pueblo a vivir con dignidad, sin ser rehenes de otro país ni de los mercados”, agregó, acompañado por la intendenta Mariel Fernández, Sergio Palazzo, Vanessa Siley y Fernanda Miño, entre otras figuras de peso.

Taiana remarcó además: “No hay soberanía posible si las decisiones del Banco Central se discuten en los escritorios de JP Morgan o se alinean con los intereses de Wall Street. Un país soberano dialoga con el mundo desde su propio interés nacional, no desde la sumisión. Fuerza Patria es la garante de la defensa de la industria y del esfuerzo argentino. Cuando se apagan las máquinas en nuestras fábricas no solo se pierde producción: se apaga parte del proyecto de Nación. La industria es el corazón de la independencia económica; sin ella, quedamos reducidos a proveedores de materias primas y mano de obra barata”.

Unidad interna y estrategia electoral

El acto en San Martín se suma a una serie de actividades recientes: un plenario de la CGT con candidatos sindicales y Kicillof en La Plata, recorridas con jubilados y personas con discapacidad en la Segunda y Cuarta sección, y visitas de la candidata Jimena López por parques industriales y distritos del interior. 

María José Gentile, intendenta de Nueve de JulioEntrevista GLP. “Nueve de Julio supo ser la 'Perla del Oeste' y hoy es doloroso su estado”: siguen las críticas contra la gestión de Gentile

El domingo, Fuerza Patria repetirá el búnker usado en las elecciones del 7 de septiembre, en un hotel céntrico frente al Teatro Argentino, donde se coordinarán la estrategia comunicacional y la difusión de resultados. Los equipos de ceremonial del Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora y el Frente Renovador se reunieron para coordinar la presencia de dirigentes y evitar que un solo espacio se lleve la centralidad del acto. 

Salud y presencia gremial en Burzaco

En paralelo, el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) inaugura este jueves en Burzaco una nueva sede de su obra social TVSalud, con la presencia del gobernador Kicillof. La obra, que reemplaza a la anterior sede de Lomas de Zamora, se realiza en un contexto de “desfinanciamiento” del sistema de salud nacional, según indicó el gremio.

La delegación busca mantener la atención sanitaria de cerca para los aproximadamente 50.000 beneficiarios de la obra social, consolidando la presencia territorial del sindicato en el sur del conurbano.

¿Qué tan representado te sentís por la política actual?

Mucho

Algo

Poco

Nada

Te puede interesar
Populares
Lucas Ghi

Entrevista GLP. “Morón está abandonado, viejo y cercado por la inseguridad”: durísima denuncia contra Lucas Ghi

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas21 de octubre de 2025

Los vecinos viven “aterrorizados” por las entraderas, los escruches y el robo de ruedas. Las calles deterioradas y mal iluminadas, el hospital funcionando “a medias” por falta de insumos y un tránsito cada vez más caótico completan el cuadro que, según afirman, refleja el decaimiento de un municipio que “ha tocado fondo”.

María José Gentile, intendenta de Nueve de Julio

Entrevista GLP. “Nueve de Julio supo ser la 'Perla del Oeste' y hoy es doloroso su estado”: siguen las críticas contra la gestión de Gentile

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas22 de octubre de 2025

Los vecinos acusan al gobierno local de abandono, falta de políticas públicas y desidia en la limpieza urbana. Denuncian una ciudad sucia y sin mantenimiento de canales ni bocas de tormenta, que agrava las inundaciones. Tras reclamar obras hídricas, señalan inacción y ausencia de respuestas del Ejecutivo.

FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado