Federico Otermín encabezó un acto en homenaje a Diego Maradona
El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, recordó al exjugador de fútbol en el marco de un nuevo aniversario de su natalicio.Municipales31 de octubre de 2025Soledad Castellano
Este 30 de octubre, Diego Armando Maradona hubiese cumplido 65 años. En homenaje a esta fecha, el alcalde de Lomas de Zamora, Federico Otermin, encabezó un acto para recordar al "DIEZ".
Desde sus redes, el mandamás acotó al respecto "Desde Fiorito, juntos y con la fuerza del corazón: ¡Feliz cumpleaños, Diego!".
"¿Diego habría sido Diego si no hubiera crecido en Fiorito? No lo sabemos pero intuimos que en esa casa humilde de la calle Azamor, en aquél potrero del club Estrellas Unidas, en la escuela 63, Diego se convirtió en el Diego universal, eterno y atemporal, siempre argentino. 65 años después, nos encontramos en familia a celebrar su vida, su legado, su amor por el fútbol y por nuestro país con un hermoso festival y dos nuevos potreros en su honor", dijo el alcalde de Lomas de Zamora.
"Somos muchos los que seguimos disfrutando como cuando éramos chicos el momento de correr atrás de una pelota con amigos. Y eso también te lo debemos a vos. Porque transformaste tu pasión en una forma de ser, un modo de vivir con alegría y la frente en alto. Feliz cumple, Diego. Nos hiciste muy felices. Fiorito y Lomas no te van a olvidar jamás", aseguró el mandamás.
Y comentó "Compartimos un 30 de octubre inolvidable, a pura música, arte y deporte en el lugar donde nació el sueño del pibe".
Maradona, ícono de la argentinidad
Diego Armando Maradona también conocido como “Pelusa” nació el 30 de octubre de 1960 en el Hospital Eva Perón de Lanús. Fue el tercero de los ocho hijos que tuvieron Diego Maradona (padre) y Dalma Salvadora Franco, más conocidos como "Don Diego" y "Doña Tota".
Maradona comenzó su carrera como futbolista en Argentinos Juniors y debutó en la Primera División el 20 de octubre de 1976, 10 días antes de cumplir 16 años.
El “Diez”, apodo que se terminaría ganando rápidamente, brilló en el “Bicho” hasta 1980, cuando fue vendido a Boca. Durante su periodo en el equipo de La Paternal, jugó 166 partidos, hizo 116 goles y repartió 40 asistencias. Ya en Boca, Maradona tuvo una primera etapa en la que jugó durante todo el año 1981, en el que fue clave para ganar el Torneo Metropolitano.
Maradona luego dio el salto al F.C Barcelona de España, donde se desempeñó durante las temporadas 1982/83 y 1983/84, obteniendo tres títulos. Sin embargo, el club donde más se destacó fue el Nápoli, donde lo idolatran como si fuera un futbolista local, gracias a los títulos que obtuvo en la Serie A (1987 y 1990), Copa Italia (1987), Supercopa de Italia (1990) y la Copa de la UEFA (1989), en un equipo que no había ganado nada importante en su historia antes de su llegada.
Maradona y la camiseta de la Selección argentina
Maradona fue parte del seleccionado que salió campeón del mundo en el Mundial de México 1986, protagonizando una de las mejores actuaciones individuales en la historia de esta competencia.
Estuvo muy cerca de conseguir el bicampeonato mundial en Italia 1990, pero la Selección argentina dirigida por Carlos Salvador Bilardo terminó cayendo en la final ante Alemania.
Maradona murió el 25 de noviembre del 2020, a pocos días de haber cumplido 60 años, a causa de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaco congestiva reagudizada y una miocardiopatía dilatada, según se detalló en la autopsia.
